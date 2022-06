Strůjcem velkého úspěchu je trenér Petr Dombrovský, který během šesti a půl let svého působení v klubu slaví druhý postup. V roce 2018 Vřesina suverénně ovládla I.B třídu. „A to jsem tým přebíral o pár let dřív ve druhé polovině tabulky,“ říká Dombrovský.

„Stála za tím práce, práce, a zase práce. A víra v lidi, v hráče,“ pokračuje v hledání důvodů úspěchu. A jak vypadaly oslavy? „Co kluci, to nevím, ale já je přežil zdárně. Přece jen těm mladým sokolům nemohu konkurovat. Padla jen čtyři piva a šel jsem pod peřinu,“ zasmál se Petr Dombrovský, podle něhož se o účasti v páté nejvyšší soutěži klub teprve rozhodne.

Věděli jste o průběhu zápasu v Bolaticích, nebo jste čekali na zprávu o výsledku?

Prvně chci říct, že jsme přijeli do Staré Bělé vyhrát. Nás nezajímaly Bolatice, Kozmice, nikdo. Ano, věděli jsme, že to nemáme ve svých rukou. Reálné byly tři varianty: první, druhé, nebo třetí místo. Nikdo nemohl tušit, jak se to vyvine. Proto jsme se soustředili jen na sebe, svůj výkon, abychom před dovolenou vyhráli. Prohrát poslední zápas v sezoně není lehké, protože pak se na tu dovolenou jede opravdu špatně. Sami jsme si to zažili na podzim. Právě se Starou Bělou. Jsme šťastní, že jsme to dokázali.

Jak jste se tedy dozvěděli o remíze Bolatic s Kozmicemi?

Já vše jen slyšel, zůstal jsem totiž na střídačce. Najednou začal řev v kabině. Někdo někam zavolal, nevím kdo a komu, a tak jsme to zjistili. Ale nebyl jsem u toho.

Jaké ve vás zavládly pocity?

Úleva… Úleva, splněný sen a přání, která jsme si malovali, když jsem před šesti a půl lety do klubu přicházel. Tajné přání. Šli jsme pomalu, nevyskakovali jsme, pracovali a dotáhli tam, kam jsme si moc přáli. A teď si to užíváme. Hlavně kluci, já spíše odpočívám, protože závěr byl psycho. Hrát do 92. minuty posledního zápasu, to je jen pro silné povahy.

Mluvíte o práci během šesti a půl let, můžete to přiblížit?

Práce, práce, práce. A víra v lidi, v hráče. Když se něco nepodaří, podržet, pozvednout, nelámat nad nikým hůl a trpělivě se pomalu posouvat dál. I teď jsme dosáhli na něco, co je pro klub i celou obec neskutečný úspěch. Myslím si, že historický, byť se docení až později.

Jak vám zní, že stojíte u historického úspěchu klubu, vedle něhož lze zařadit jen postup do 1. kola poháru v roce 2013, kdy Vřesina hrála s Karvinou?

Zní to krásně, ale jak říkám, jsem hodně unavený a nedokážu to docenit. Možná mi to docvakne později, a to už mám nějaké roky. Víte, nejde jen teď o poslední výhru, ale vůbec o celou sezonu, kdy nás potkala spousta věcí. Příběhů, kterých ten ročník napsal, je tolik, že byste z toho udělali v novinách magazín. Hlavu v oblacích ale nemáme, oslavy skončily, je třeba si odpočinout a pomalu zase začít pracovat na něčem novém. Vrátit se do reality.

Nyní se bavíme o postupu do krajského přeboru, vy jste ale tým přebíral už v I.B třídě, viďte?

Ano, ve spodních patrech. Víte, řada hráčů je tu ještě déle, než já, jiní přišli se mnou, ale bez nikoho z nich by to nešlo. A nutno si říct, že je to výběr. Od nás se neodchází, ale také se k nám moc nepřichází. Dbáme hodně na charakter, což se moc dnes nenosí. V tom jsem staromilec, který nemůže konkurovat moderním a progresivním trenérům, ale hodně dám na intuici. Výsledek není rychlý, musí se počkat, ale pak to stojí za to. O to je odměna sladší.

Už tehdy jste si dával za cíl krajský přebor?

Byl jsem osloven předsedou klubu, který mi dal prostor. A to je víc, než různé brebendy, odměny a peníze za trénování. Dali mi čas s tím, že jsme si řekli, jak bychom chtěli, aby to vypadalo v následujících třech letech. Dostal jsem čas na přípravu, výběr hráčů. Vždyť my to jaro tehdy pojali jako velké přípravné období. Nehráli jsme na výsledek, spíše na styl, kterým se v budoucnu chceme prezentovat, skautovali jsme si hráče. A na konci měl být pokus hrát o postup do I.A třídy.

Po dvou a půl letech se tak stalo…

Pak jsme si opět sedli a naplánovali další tři roky. Aby cíle byly reálné. První rok jsme se jako nováček zachránili až v posledním kole, ale sami, bez pomoci jiných. Pak do toho vidle hodila korona, což mě mrzelo, protože si to začínalo sedat. Následovalo tak několik přípravných období, během kterých nám odešel jediný hráč. A to proto, že se přestěhoval. Jinak jsme pohromadě a spíše byl zájem k nám přijít. Teď si musíme znovu říct, co dál. Jestli to bude se mnou, nebo beze mně, je jedno. Fotbal není one man show. Chceme ale hrát udržitelný fotbal, ať není postaven na krátkodobém úspěchu, ale má nějaký základ. Bez ohledu na to, kdo u mužstva, nebo v něm bude.

Jak tedy s právem postupu do krajského přeboru naložíte?

V euforii se zdá být vše růžové a krásné, ale je třeba si vše zhodnotit. Ve středu máme výbor, stanoviska hráčů znám. Ano, chceme tam jít, ale bude to finančně náročnější. Musíme třeba vybavit stadion pro přenosy tvcom.cz. Proto je nutné vyhodnotit, zda to zvládneme a půjdeme do toho, nebo než jít do nejistoty a možnosti vystavovat se sankcím, tak se postupu vzdáme. Rozhodnout musí výbor. My jako mužstvo jsme vyhráli, byť s pomocí jiných.

Tým by postoupit chtěl, nicméně stačil by na to, nebo by bylo nutné posílení?

Výrazněji určitě ne, to není naše DNA, ale máme předjednáno pět šest hráčů. Jsme s nimi v kontaktu od zimy. Na druhé straně tehdy měli na vědomí, že by šli do I.A třídy, teď by to poskočilo. Nic není domluveno, dojednáno, podepsáno, takže uvidíme. Doplnit se to musí, protože oživit tým je třeba, ale záleží i na charakteru hráče. Do útoku by to někoho chtělo. Kolega Hloušek už několikátou sezonu končí, přesto je našim nejlepším střelcem, tak snad mu to rozmluvíme, protože je starší, ale ne starý. (usmívá se) Gró týmu zůstane, byť ani my nebráníme hráčům v odchodu za lepším, i když by nám chyběl. Je to ale fér.