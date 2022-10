VRATIMOV – ČESKÝ TĚŠÍN 3:1 (1:0)

BRANKY: 37. Pešek, 68. Svěnčík, 75. Teplý - 83. z pen. Byrtus. Diváci: 90.

Radim Pešek (trenér Vratimova): „Se zápasem jsem hodně spokojený. Kluci plnili přesně to, co jsme si řekli. Myslím, že to byl letos náš nejpovedenější výkon, co se týká dodržování taktických pokynů, bojovnosti a celkového nasazení.“

Bohuš Keler (trenér Českého Těšína): „Venkovní zápasy nám v poslední době nějak nevychází. V prvním poločase jsme byli aktivnější, Vratimov nás téměř neohrozil. Měli jsme tři čtyři situace, které jsme ale v šestnáctce špatně vyřešili a nedokázali dát gól. Soupeř nás potrestal dlouhým autem, který proletěl přes naší obranu, nachomýtl se tam jeho hráč a před odchodem do kabin jsme dostali gól. Ve druhém poločase jsme hru už trošku otevřeli a domácí nás dvakrát potrestali po ztrátách míče našich stoperů, z toho plynuly rychlé brejky. Vratimov má zkušené hráče směrem dopředu, kteří ty situace dokázali dobře vyřešit. Z penalty se nám ještě podařilo snížit na 1:3 a tři minuty před koncem jsme měli obrovskou šanci, ale zase jsme to nedoklepli do prázdné brány. Škoda, mohli jsme to ještě zdramatizovat. Herně to nebylo špatné, ale dělali jsme chyby, chyběla nám nějaká myšlenka kolem šestnáctky a dobrá finální přihrávka.“