Domácí rozhodli duel v 65. minutě, kdy už ve vápně stojící Wilk prostřelil vše, co mu stálo v cestě. „Začátek zápasu měly v hrsti Heřmanice, naši kluci se s tím vyrovnávali. Na konci prvního poločasu jsme přežili obrovskou šanci soupeře, jejich hráč přestřelil z malého vápna branku,“ popisoval kouč Vřesiny.

„Snažili jsme se být trpěliví, dobře bránili, nepouštěli je do větších příležitostí. Důležitý byl vedoucí gól na 1:0. Od té chvíle jsme už ale neměli nic, na můj vkus jsme se až moc zatáhli a čekali, s čím přijdou Heřmanice,“ vykládal Tomáš Kaventa.

Heřmanice padly na předposlední místo. Netrefíme ani stodolu, kroutí hlavou kouč

„Zase nás zatlačily, ale ustáli jsme to. Pro nás nesmírně důležité vítězství. Dostali jsme Heřmanice dva body pod sebe, navíc na poslední Bolatice už máme pěkný náskok. Jak říká kolega Petr Dombrovský, funguje nám economy fotbal,“ pousmál se trenér Vřesiny.

„Na jaře se nám daří, doma dvě výhry, venku dvě remízy, pokaždé jsme bodovali. To je skvělá zpráva. Teď nás čeká Háj ve Slezsku a to je soupeř z jiné kategorie, než jsou Heřmanice. Uvidíme, co nám vůbec dovolí. Předem se ale nevzdáváme,“ dodal Tomáš Kaventa.

Krajský přebor – 19. kolo (neděle 9. 4. 2023):

Vřesina – Heřmanice 1:0 (0:0)

Branka: 65. Wilk. Rozhodčí: Šištík – Švec, Čuba. ŽK: Wilk, Strohalm, Brož – Skoupý, D. Mlčoch, Sedlák, Račanský. Diváci: 124.

Vřesina: Matula – Bartonec, Ponížil, Adam Hruzík, Tomáš Hruzík, Antonín Hruzík (92. Brož), Novák, Wilk (87. Trojan), Strohalm (92. Pokorný), Majkut, Kozelský (69. Fendrich). Trenér: Kaventa.

Heřmanice: Andrejko – Kaizar, Motyčka, Skoupý, Račanský, Sedlák (84. Kaňák), Kopečný (46. Krajčo), Rozsypal (36. Šimáček), Šlesár (84. Šleis), Půda (64. D. Mlčoch). Trenér: J. Mlčoch.