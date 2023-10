To nevím. Spíše bych řekl, že jinak to udělat nemohl. Byl jsem před ním, a asi do toho šel s tím, že trefí buď balon, nebo moje nohy. Prostě vabank. Pro mě i tým se stalo to druhé, naštěstí.

Popravdě bych řekl, že ani ne. Spíše vůbec. Naopak jsme přestali hrát a víceméně jsme se jen bránili. Kravaře nás od té chvíle mlely ještě víc, jako kdybychom hráli v oslabení my sami.

Každopádně jste získali druhé vítězství v řadě, které je hodně cenné, viďte?

Hodně. Dost se nám ulevilo, tak doufám, že v tom budeme pokračovat, protože předchozí zápasy jsme si často prohrávali sami. Některé výsledky na to možná nevypadají, ale herně nás zatím nikdo extra nepřehrál. Bod jsme udělali i s Petřvaldem, který je teď první. Další zápasy jsme si prohráli sami. Trápí nás hlavně standardky, ze kterých často inkasujeme.

Krásné Pole si zvyká na přebor. V Kravařích pomohlo i vyloučení mistra s Baníkem

Říkáte, že si zápasy prohráváte sami, nicméně porážky 0:5, nebo 1:6 asi těžko budete vysvětlovat, že jste si je nezasloužili…

Toho si jsem vědom. (usmívá se) V Kobeřicích jsme za stavu 0:2 byli vyloučeni, takže to bylo těžké. A se Stonavou jsme za stavu 1:2 začali hrát dopředu a pak už to nešlo. Zrovna tady jsme právě dostávali góly po standardkách. Chtěli jsme hrát otevřený fotbal, ale tohle jsme absolutně neubránili. Po gólu na 1:3 už to bylo úplně otevřené a vše bylo o tom, kolik dostaneme.

Jak těžký byl vstup do nováčkovské sezony, když jste během úvodních devíti kol uhráli jen výhru s Orlovou, pár remíz, a zbytek porážky, včetně zmíněných debaklů?

Myslím si, že jsme poznali, že tohle je kvalitnější a těžší soutěž, než jakou jsme hráli v minulých sezonách. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že jsem krajský přebor hrál už dříve, tak jsem přesvědčen, že jeho kvalita není taková, jakou jsem zažil tehdy. Zhruba osm let zpátky. A pokud jde o ten start…

Hapal: Poháry nejsou primární cíl, Tanko v Baníku zůstane. A co Ewerton s Rigem?

Povídejte…

Věděli jsme, že to bude o něčem jiném a nebudeme to válcovat jako v I.A třídě, kde jsme vyhrávali každý týden a stříleli spoustu gólů. Šli jsme do toho zápas od zápasu, budeme se připravovat velmi poctivě, a uvidíme. Samozřejmě, byli jsme zvyklí vyhrávat, takže potom vstřebávat porážky bylo těžké, ale v kabině jsme si řekli, že se z toho nesložíme a budeme pokračovat dál. V této soutěži může každý porazit každého, i poslední prvního, takže jsme jeli dál. Hlavně to byl pořád začátek sezony, nic nebylo ztraceno.

Jste spokojený s tím, jak si jako tým vedete?

Těmi dvěma výhrami jsme si pomohli, protože jste tomu spodku trochu odskočili. S tím jsem spokojený. Jinak ale celkově ne. Všichni si určitě myslíme, že máme na víc. Mohli jsme mít třeba plus devět bodů a nemuseli jsme se zaobírat, co je dole. Hráli bychom klidný střed.

Lukeš: Nálada v Ostravě se mění. Nikdo nechce na Baník jen nadávat v hospodě

Trenér Pavel Válek zmiňoval třeba duel s Dolním Benešovem, kdy jste vedli v 90. minutě 3:1, ale nevyhráli jste…

Přesně tak. Vlastní nezkušeností jsme si nechali dát dva góly a remizovali jsme. Škoda.

Máte jedenáct bodů, patnáct je ještě na podzim ve hře, tak kolik byste si představoval mít na konci?

Já si myslím, že kdybychom uhráli ještě sedm osm bodů, to by bylo ideální. Samozřejmě nikdo nechce prohrávat, takže tohle bych bral. Dotáhnout se na střed, abychom se na jaře nemuseli třepat a být v klidu.

V minulých ročnících jste sázel gól za gólem, překonal jste i padesátku, teď máte sedm branek…

Šancí bylo na víc, ale beru to.