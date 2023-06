Tři dny. Téměř tak dlouho zvažovali, jestli postup do páté nejvyšší soutěže přijmout. Krásné Pole obsadilo ve skupině A druhé místo, lepší byly pouze Kravaře, a to o šest bodů. Nicméně vzhledem k postupu Vratimova do divize dostal možnost i lepší tým na druhých místech v I.A třídě. A to byli právě Ostravané.

„Ano, sezona skončila nad očekávání úspěšně. Jelikož jsme byli nováčkem, tak další postup do krajského přeboru jsme nečekali. Byly lepší i horší výsledky, ale nakonec se to po povedeném závěru sešlo a uhráli jsme důležité body, abychom byli druzí a konstelací dalších událostí jsme dostali šanci jít výš. Zavládlo u nás velké nadšení a spokojenost,“ vylíčil předseda Radek Filipec.

S úspěchem přichází i velká odpovědnost, kterou bylo nutné prokázat a kouknout se pravdě do očí. „Postoupit do kraje je jedna věc, druhou je ho důstojně odehrát a realizovat. Z pohledu hráčského kádru, ale především ekonomiky. V této věci je to úplně jiná soutěž, než I.A třída. Vše je o penězích,“ věděl nejvyšší představitel klubu.

„Proto jsem si vzal tři dny, ani ne na rozmyšlenou, spíše na propočítanou. A počítali jsme dost. Musel jsem projednat spoustu věcí, informací, abych měl jistotu, že sezonu budeme mít s kým odehrát, a za co. Obě tyto podmínky se ve finále podařilo splnit, k tomu jsem dospěl já i celý Výbor, proto jsme do toho šli,“ vysvětlil Filipec.

A nejde o nevýrazné náklady navíc. Naopak. „O konkrétních částkách se určitě nebudu bavit, ale mluvíme o zhruba dvaceti až pětadvaceti procentech navýšení proti rozpočtu na I.A třídu. Ale je to odhad. Jaká bude realita, to uvidíme,“ podotkl Filipec.

DRUHÝ POSTUP ZA SEBOU

Zajímavostí je, že podobně Krásné Pole postupovalo už loni, kdy v I.B třídě skončilo druhé za Strahovicemi. Vstupovalo tak do ročníku jako nováček, přesto bylo od začátku jasné, že bude čeřit vody v horních patrech tabulky. Po podzimu byl Sokol pátý, deset bodů od vedoucích Kravař, ale jen tři za druhými Ludgeřovicemi.

Funkcionáře i hráče napadlo, že sportovně postup není ničím nereálným. „Samozřejmě jsme to neřešili až poslední dva dny. Už ve druhé polovině jarní části, kdy to vypadalo tak, jak to vypadalo, a byl tu předpoklad, že by se to mohlo podařit, tak jsme vedli nejrůznější jednání. Tu variantu jsme měli v hlavách,“ potvrdil Filipec.

„A už ale před začátkem jara jsem Výboru i mančaftu řekl, že pokud se jim podaří kraj vykopat, tak udělám vše pro to, abychom ho mohli hrát,“ dodal okamžitě předseda.

Druhou polovinu ročníku sice Ostravané rozjeli porážkou v Kozmicích (1:2) a remízou s Darkovičkami (1:1) v prvních třech duelech, pak ale začala velká jízda, která smetla Starou Bělou (4:1) Ludgeřovice na jejich hřišti (5:1) i lídra z Kravař (1:0). V závěru pak Krásné Pole potvrdilo druhé místo remízou 2:2 proti třetím Mokrým Lazcům. „Hráči si za tím šli,“ měl jasno Filipec.

„Také víme – a mnohdy jde o všeobecně známé informace – o klubech, které ze své vlastní vůle nechtěly postoupit, tak pro to něco v závěru sezony udělaly. Ale to je jejich rozhodnutí,“ doplnil.

Finanční plán pro krajský přebor počítá i s tím, že bude nutné mužstvo doplnit a posílit. Spolu s trenéry už klub má představu, konkrétní ale předseda být nechce. „Nechci z různých důvodů o posilách nic moc prozrazovat, ale rádi bychom přivedli aspoň čtyři až šest hráčů, kteří by vytvořili větší konkurenci na jednotlivých postech a s těmi stávajícími se rvali o místo v sestavě. Důležité ale bude mít široký kádr, aby bylo kde brát, když někdo vypadne,“ připustil Radek Filipec, který se těší i na zajímavou konfrontaci.

Především s nejbližším sousedem Vřesinou. „To bude možná jedno z největších derby vůbec v krajském přeboru. Rivalita mezi kluby je i historicky velká,“ vylíčil předseda. „Stejně tak atraktivní měření sil bude s Pustou Polomí, což je také blízký protivník a navíc Šimon Plhák od nás v Polomi dlouhou dobu hostoval. Těch důvodů, proč se o nás zajímat a chodit k nám na fotbal, je dost,“ pokračoval Filipec.

A co ambice? I v případě Krásného Pole budou obvyklé nováčkovské. „Chceme se v kraji udržet se a aklimatizovat. Rádi bychom byli aspoň ve středu tabulky. Až na hřišti se ukáže, na co máme,“ zakončil Radek Filipec.