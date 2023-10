Jedna výhra, šest porážek, z toho dvě o pět branek, zisk pět bodů. Vysvědčení Krásného Pole po úvodních devíti kolech v páté nejvyšší soutěži, kam se klub po letech vrátil. Tým v čele s kanonýrem Jakubem Ševčíkem, který předloni v I.B třídě nasázel přes padesát branek, se musel srovnávat s vyšší kvalitou soupeřů.

„V I.A třídě to nebyl takový rozdíl. Postup do krajského přeboru je markantní skok. Je znát, že pro některé hráče je to možná strop,“ přiznává pro Deník trenér Pavel Válek.

„První třetina sezony nám moc nevyšla, od čtvrtého kola se potýkáme se zraněními klíčových hráčů, nebo teď i nemocemi, i když v Kravařích se nám marodka lehce vyprázdnila. Někteří kluci ale předtím týden leželi v horečkách, takže jsem rád, a cením si, že nám pomohli i kluci z béčka,“ pokračuje Válek, přičemž zásadním momentem byla 56. minuta.