Srovnávat ji s rokem 2019, kdy Hlubina porazila v Háji ve Slezsku Velké Heraltice, nechtěl. „Tehdy jsme prohrávali snad 0:2, takže když to pak otočíte, je zážitek o to intenzivnější. Sladší. Tady jsme vedli, pořád jsme chtěli hrát svou hru. V tom to bylo teď jiné. Jinak nemám to tak, že bych tu, nebo tu výhru řadil výš,“ řekl.

„Proti soupeřům z nižší soutěže se vždy hraje hůř, dokud neodskočíte na dva tři góly, tak je to vyrovnané. Proto se výhra počítá. Ubojovaná, stálo nás to dost sil, ale na to se historie ptát nebude. Pohár je doma,“ oddechl si Jan Krčmařík.

Trenér Hlubiny Woznica o pohárech: Trnitá cesta, mám radost. Ocenil Vendryni

V poločase jste mohli vést klidně o pět branek, nakonec jste se klepali až do poslední chvíle…

(přikývne) Přesně tak. Je to o koncentraci, střílení branek. Víceméně máme spoustu šancí, ale v posledních zápasech jsou neproměněny. To platilo i teď v Kobeřicích. Potom se na výhru strašně nadřeme, je to ubojované. Chybí tomu lehkost. Dát dva tři góly, hrát svou hru a nepodřizovat se ostatním. My bychom měli být těmi, kteří zápas povedou.

Mluvíte trochu depresivně, nemyslíte?

Asi ano. Víte… ta výhra mě těší, ale člověk kouká i na výkon a z toho mám rozpačité pocity.

OBRAZEM: Pohár pro favorita. Hlubina zvládla drama s Vendryní a míří do MOL Cupu

Rozpačitá je ale celá vaše sezona, co říkáte?

To je druhá věc. Jsme jak houpačce. Zvládáme těžké zápasy, ale pak, když jsme po devadesát minut lepší, tak tam to nedotáhneme. Přitom jde o důležitá a klíčová utkání, která nás mohou vytáhnout nahoru.

Čím to je?

(pousměje se) To je skvělá otázka. Kdybych to věděl, změnil bych to. Možná je to i koncentrací, zápasů v sezoně už je moc a někteří kluci na to možná nejsou zvyklí. Je to samé práce, zápas, práce, zápas. Nechci se vymlouvat, ale je to složité. A i když od nás ta bojovnost i fotbalovost v tom je, možná chybí občas kousek štěstí. Ale konkrétně na to nedokážu odpovědět.

Hlubina prospala v Kobeřicích poločas. Trojka se nás asi týkat nebude, tuší kouč

Zlepšují tedy pohled na sezonu aspoň právě poháry?

Jednoznačně. Každá trofej je pro Hlubinu velice cenná. Za jakéhokoliv výkonu i výsledku. Osobně jsem za to strašně rád, protože jsem tu dlouho a vím, co to pro klub znamená. Teď už prostě chybí jen poslední pohár a věřím, že ten můžeme získat třeba v následující sezoně. Snad to urveme.

Opět ale půjdete i do MOL Cupu, kde jste v minulosti porazili divizní Heřmanice, či Vítkovice, zahráli jste si proti prvoligové Karviné. Berete to jako bonus?

Určitě. To jsou krásné zápasy. Pro diváky i pro nás. Je to zpestření, protože s takovými mančafty se nepotkáte každý týden. Kdo si proti ligistům zahrál? Plno fotbalistům se to nikdy nepoštěstí. Nám se to podařilo. A teď bychom rádi tu šanci měli znovu. Tak snad přejdeme přes předkolo a chytneme pěkného soupeře.

Trenér Hlubiny Woznica: Není to ideální sezona. Brabec? V šatně ještě nebyl

Máte někoho vysněného?

Určitě Baník. To by byl krásný los, protože většina z nás je z Ostravy, takže nás to k tomu tíhne. Byl by to příjemný zápas. A i odměna pro naše fanoušky, kteří za námi jezdí i ven a jsou slyšet.