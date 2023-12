Rezerva ovládla podzimní část krajské soutěže I.B třídy, skupiny B, devatenáctka obsadila druhou příčku v moravskoslezské divizi E staršího dorostu. Fotbalové Vítkovice čeká v nižších kategoriích zajímavé jaro. „Myslím, že se nám dařilo,“ říká s úsměvem trenér Vítězslav Mooc, který má oba zmíněné týmy na starosti.

Fotbalový trenér Vítězslav Mooc. | Foto: archiv Vítězslava Mooce

Vítkovické „béčko“ chtělo navázat na solidní jaro a nadále se pohybovat v horní části tabulky. „Konkrétně do šestky,“ podotýká Mooc. Brzy však kouč i jeho svěřenci zjistili, že mohou mířit výš.

„Cením si toho o to víc, že jsme tým podle potřeby doplňovali mladými kluky z U19. Nebyli jsme tak pohromadě, jako ostatní týmy, které jsou víc sehrané. Přesto jsme ve většině zápasů byli lepší, proti Záblatí, nebo Hlubině pak vyrovnaní. Nikdo nás nepřehrál. Že jsme první, je paráda,“ pochvaluje si Mooc.

Mužstvo mladíků nakonec nasbíralo 27 bodů, je o skóre před rezervou Hlubiny, tři body před Záblatím. Mohlo na tom být ještě lépe, dlouhou sérii bez porážky ukončila až Ostrava-Jih v předposledním kole a ze závěrečných tří duelů Vítkovice vytěžily jen bod. „Měli jsme problém, že se zranili tři klíčoví hráči Radek Vítek, Nicolas Sýkora a Tomáš Herák,“ vysvětluje Vítězslav Mooc.

„Museli jsme je nahradit mladými, ale klobouk dolů před nimi, protože s devatenáctkou bojujeme o postup, jsme nahoře a někteří tak chodili na dva těžké zápasy za víkend. Kvalita, chuť i zápal byly perfektní, jen chyběla větší zkušenost těch tří borců. To se podepsalo na výsledcích,“ pokračuje kouč.

Právě porážka na Jihu ho mrzí nejvíc. „Nedali jsme penaltu a vzápětí jsme inkasovali rozhodující branku. Jsou to ztracené body. Věřím, že kdybychom byli pohromadě, tak by to vyznělo jinak,“ stojí si za svým Mooc.

Je tak však zřejmé, jaké budou ambice na jaře. „B-tým zatím moc nefunguje jako doplnění áčka, spíše – jak jsem řekl – kluci z devatenáctky chodí za béčko. Máme teď cíl vydržet co nejdéle

nahoře, klidně soutěž vyhrát, a co by pak bylo dál, by se vidělo. Záleželo by na vedení, i když věřím, že bychom se postupu nebránili,“ doufá Vítězslav Mooc.

Zdůrazňuje, že tým je mladý. Pokud ale zůstane pohromadě a zdravý, nepochybuje, že to i v novém roce bude fungovat. „Samozřejmě záležet bude i na dění v áčku během zimy. Může se stát, že z béčka někdo půjde do divize do přípravy. Každopádně prioritou zůstává postup devatenáctky. Když se přidá i béčko, kde mohou dostávat prostor i další mladí, bude to jen dobře,“ dodává.

Jak řečeno, posunout se chce především starší dorost. Uvědomuje si, že druhá polovina ročníku nebude snadná. Vedoucí Hranice jsou v čele o bod. „Vrch tabulky je našlapaný a ti, kteří nám teď koukají na záda, budou chtít nahoru. My máme za cíl postup, i když záležet bude na požadavcích áčka a na tom, jaké možnosti budu mít s hráči,“ opakuje na závěr Vítězslav Mooc.