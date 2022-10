„Začátek sezony famózní. Vůbec jsme to nečekali. A i když se teď nezadařilo, rozhodně nechceme ze špice ustoupit,“ říká jasně rozhodným hlasem trenér Krásného Pole Pavel Válek.

Trenér Pavel Válek.Zdroj: archivČím to, že se vám úvod soutěže takto povedl?

Důvody určitě lze hledat už v prvním zápase s Kozmicemi, které byly v minulé sezoně nahoře. Jednoznačně jsme je přehráli 5:2. A i jejich trenér mi řekl, že nás nepodcenili, naopak čekali, co předvedeme. Ale už v přípravě jsme odehráli kvalitní zápasy. A to i přesto, že jsme změnili trochu styl hry, rozestavení. Sedlo si to a vše zatím na sebe navazuje tak, jak by mělo.

Nastartovalo vás tedy první kolo?

Ano. Nebo možná už příprava, jak jsem naznačil. V generálce, kdy jsme remizovali 3:3 s Kopřivnicí. Byli jsme lepší, a když se teď podíváte, Kopřivnice vede suverénně I.B třídu. Pak přišly Kozmice, Město Albrechtice, které v minulé sezoně postoupilo snad jen s jedinou porážkou. Tam jsme hráli nadstandardně dobře. Chytili jsme se, což trvalo do Jistebníku, kde jsme pohořeli na tom, že jsme si asi mysleli, jak to půjde samo. Nic na tom nemění ani těžký terén. Nepohlídali jsme si standardní situace. Přesto výborný start, o to větší škoda je toho posledního utkání doma.

Výsledky Krásného Pole v sezoně:



Krásné Pole – Kozmice 5:2 (2:0), branky: Ševčík 2, P. Ožvolda, Křižák, Klimek. Město Albrechtice – Krásné Pole 0:2 (0:0), branky: P. Ožvolda 2. Krásné Pole – Kozlovice 5:1 (1:1), branky: P. Ožvolda 2, Ševčík 2, Mašlanka. Chlebičov – Krásné Pole 0:1 (0:0), branky: P. Ožvolda. Krásné Pole – Strahovice 3:0 (3:0), branky. P. Ožvolda, Ševčík, Mašlanka. Jistebník – Krásné Pole 2:2 (1:1), branky: Klimek z pen., P. Ožvolda. Krásné Pole – Štěpánkovice 1:2 (1:1), branky: Ševčík z pen.

Proč jste doma podlehli Štěpánkovicím?

Doma jsme se po špatném výkonu v Jistebníku chtěli zvednout, uspět. Nepodařilo se. Soupeř byl agresivní, v jistých fázích utkání fotbalovější, což mohlo ovlivnit i to, že jsme nebyli kompletní. Projevilo se, že jsme do sestavy museli sáhnout. I přesto, že jsme podle mého měli více ze hry, neproměnili jsme dvě tutovky. To nás stálo body, moc nás to mrzí. Snad se z toho rychle otřepeme a ve Staré Bělé to prokážeme.

S jakými cíli jste do sezony šli? A změnil na nich něco podařený start?

Jsme rádi, že se nám podařilo postoupit aspoň z druhého místa. Žádný nováček to nemá lehké, ale chtěli jsme hrát klidný střed, možná trochu výš. Aby nebyl problém se záchranou. Po pěti zápasech si kluci asi mysleli, že nám nic neuteče, ale další soupeři se na nás dobře připravili. Teď musíme ukázat, že máme mladý a cílevědomý kádr, který to chce někam dotáhnout. Budeme se rvát dál. Máme Starou Bělou, Ludgeřovice a Kravaře, což jsou tři mužstva pohlížející na špici, tak uvidíme. Porveme se, i když máme větší marodku.

Ukáží teď tyto zápasy, jak na tom jste?

Bude to klíčové. Zasáhla nás zranění, ti hráči nám budou chybět, ale přesto chceme uspět. Snad nás ta poslední prohra nepoznamená. Třeba jako to bylo na jaře po Strahovicích. Zkusíme to hodit za hlavu a připravit se na Starou Bělou. Každopádně máme v úmyslu být v popředí, aspoň třetí čtvrté místo po podzimu s minimálním odstupem na čelo, a pak by to bylo na vyhodnocení v zimě. Určitě by ale kádr potřeboval rozšířit.