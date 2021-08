„Na základě toho pak příští čtvrtek bude jednání disciplinární komise, kde bude přítomen i hráč a zástupce jeho klubu. Pro tuto chvíli ale má hráč zastavenou činnost,“ řekl Deníku sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS) Vladimír Janoško. Sasko tak nezasáhne do sobotního duelu Unie proti Fulneku.

A co se vlastně minulou sobotu stalo? Krátce po skončení utkání 3. kola krajského přeboru mezi Petřvaldem na Moravě a Hlubinou (1:0) měl údajně Sasko podat hlavnímu sudímu plivancem potřísněnou ruku. Když to Petroš zjistil, udělil hráči okamžitě červenou kartu. Vše pak detailně popsal i do oficiálního zápisu. Sasko i klub ale nařčení odmítají.