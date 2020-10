Svěřenci kouče Milana Procházky v podstatě rozhodli během osmi minut. Už ve druhé se prosadil Drnovský, na kterého vzápětí navázal dvěma trefami Truhlík. Pak se hra trochu srovnala, jenže ještě do přestávky přidal Rychvald zásluhou Bulvy a znovu Truhlíka další dvě branky.

Ani po pauze se gólostroj nezastavil, prosadili se Bulva, Jiřičný a znovu Truhlík, na což reagoval čestným zápisem do listiny střelců na straně hostí záložník a trenér v jedné osobě Rostislav Švec.

„Dneska nám to hrubě nevyšlo, byť se není co divit, když nemáme moc natrénováno. Domácí nás předčili ve všech směrech, hlavně v pohybu. To byl největší rozdíl mezi oběma týmy,“ přiznal hrající kouč Třebovic.

Zatímco Slavoj se výhrou posunul až na druhou příčku, čtyři body za vedoucí Kozmice, nováček sedmé nejvyšší soutěže sice po drtivé porážce klesl na osmé místo, stále se však drží ve středu tabulky s jedenácti body a pohodlným náskokem na poslední Svinov. Ten na první zisk v sezoně zatím čeká.

„S umístěním, nebo bodovým ziskem můžeme být relativně spokojeni, ale co mě mrzí, jsou domácí ztráty s Hatí, či Klimkovicemi. Naproti tomu venku to byly vesměs slušné zápasy,“ zhodnotil Rostislav Švec, trenér Třebovic.

Slavoj Rychvald – Slavie Třebovice 8:1 (5:0)

Branky: 4., 8., 39. a 81. Truhlík, 37. a 55., 2. Drnovský, 68. Jiřičný – 87. Švec. Rozhodčí: Dimun – Krokosz, Křižák. ŽK: Drnovský – Tsiligkaridis. Diváci: 50.