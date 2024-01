„Jenže v úvodu sezony se možná právě ta očekávání, která to v nás vyvolalo, ukázala být tím, co nás sráželo. Nevyšel nám hned první zápas (na Ostravě-Jih 1:5), pak druhý (doma s Hlubinou B 0:1), takže vše nabralo špatný směr a nás to vrátilo na zem,“ vzpomíná na letní trable Dušan Kašický.

V polovině podzimu to vypadalo všelijak. Z velkých představ a ambic nezbylo nic jiného, než převažující porážky, zisk pouhých dvou bodů, a hrozba holého boje o záchranu. „Vstupovali jsme do toho s velkými očekáváními. Ani ne od vedení, ale spíše od samotného týmu, jelikož nás všechny naladila minulá postupová sezona, a potom i příprava,“ poukazuje Kašický na solidní výsledky, a především výkony se soupeři z vyšších soutěží.

Herně to nebylo špatné, ale nedařilo se střílet branky a tím sbírat body. Vrcholem byla remíza na půdě dnes suverénně poslední Hatě, byť v závěru Ostravanům nebyl uznán vítězný gól pro sporný ofsajd. Už v té chvíli klub uvažoval o změně trenéra. Stalo se tak až po dalších dvou nezdarech – doma se Záblatím (1:4) a s Hrabovou (2:4). „Už to dál nešlo,“ líčí Kašický odvolání trenéra Jiřího Brančíka.

„Jirka tým do I.B třídy dovedl, ale psychická deka na klucích byla tak velká, že se to nabízelo. Neviděli jsme jiné východisko,“ pokračuje s tím, že výzvu přijal Brančíkův hrající asistent František Imrich. A nastalo petřkovické obrození.

Odra v dalších šesti kláních nasbírala pěti výhrami a jednou remízou šestnáct z osmnácti možných bodů a vyšvihla se ze dna na osmou příčku tabulky. „Tímto považujeme změnu za pozitivní,“ podotýká Kašický s tím, že na úrodnou půdu dopadl i pohovor, který měl v kabině po sérii neúspěchů.

„Z kluků spadl stres a po zvládnutém těžkém zápase ve Velké Polomi (4:1) se situace úplně otočila. Hra i výsledky byly mnohem pozitivnější. Na jaře na to samozřejmě chceme navázat,“ dodává.

Dnes přiznává, že předsezonní představy o postavení v tabulce byly vysoké. „Chtěli jsme být v první čtyřce, možná trojce. Ale po tom začátku můžeme být nakonec rádi za to, co máme. Odpovídá to i dění na hřišti. V globálu je ale spokojenost jen částečná,“ hodnotí Dušan Kašický.

Nijak to ale neubírá na ambicích Petřkovic pro jaro. „Špička tabulky je širší, není tam tým, který by ostatní válcoval, a náš odstup na prvního je jen devět bodů, což se sice zdá, že je moc, ale na podzim se ukázalo, že každý může porazit každého. Nemyslím si, že by to na jaře mělo být jinak. Proto se chceme posunout nahoru,“ má jasno šéf klubu.

Posílit má v úmyslu především z vlastních zdrojů. „Plánujeme jít do přípravy s širším kádrem, kde budou i kluci, kteří na podzim hostovali jinde. Dál bude záležet na trenérovi. Jinak velké pohyby v kádru nechystáme,“ uzavírá Dušan Kašický.