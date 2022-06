„Třetí jsem uklízel do prázdné branky, čtvrtý byl z penalty a pátý po sólové akci z půlky hřiště, to mi Šmalda dával průnikovou přihrávku,“ přiblížil ještě kapitán Moravanu. Celkově má na kontě čtyřiadvacet branek, což je nejvyšší číslo z celé soutěže. Na druhého Martina Váňu má náskok šesti gólů.

„Na začátku sezony jsem nějakého krále střelců vůbec neřešil, navíc mi to tam moc nepadalo. Nyní by mě ale mrzelo, kdyby mi to nevyšlo,“ přiznal Denis Bořucký. I trenér Petr Hlaváček při hodnocení posledního duelu hovořil o tom, že celý tým udělá svého kanonýrovi servis, aby se nejlepším střelcem stal. „Tak tomu nevěřím, mí spoluhráči jsou sobci,“ dělala si srandu opora Moravanu.

Oldřišovský střelec během své kariéry dal také gól, který mu utkví v paměti do konce života. „Bylo to ještě, když jsme hráli I.A třídu. Šlo o zápas se Štěpánkovicemi, kdy jsem dostal centr a míč přímo z běhu, zhruba z dvaceti metrů a z voleje napálil pod břevno,“ vzpomíná na svou životní trefu.

Branky většinou střílí pravačkou. „Hlavou moc hrát neumím a levou nohu mám spíše na opírání,“ pousmál se Denis Bořucký. K tomu, kdo je jeho dvorním nahrávačem, poznamenal: „Je jím Patrik Dřizgevič, ale ten momentálně nehraje. Dokonce přemýšlí, že na čas přeruší hráčskou kariéru.“

Oldřišovský útočník prožil mládežnická léta ve Slezském FC Opava, kde to dotáhl od minižáků až do béčka. „Chtěl jsem se v Opavě prosadit. V době, kdy jsem hrával za béčko, tak jsem se ale rozhodl, že se vrátím do Oldřišova. V béčku mě štvala jedna věc, celý týden trénujete, přijde zápas, s ním šest hráčů z áčka a na vás nezbude místo. To byl důvod, proč jsem skončil,“ svěřil se Denis Bořucký.

Během své kariéry nastupoval za Opavu a mateřský Oldřišov. „Oldřišovský fotbal je mou srdeční záležitostí. Snažím se do týmu přitáhnout i své bývalé spoluhráče z Opavy. V kabině máme skvělou partu, a to je nejvíc. Nikam jinam mě to netáhne,“ přiznal kapitán Moravanu. „Byl jsem dokonce i na přípravě v Dolním Benešově, ale brzy jsem se vrátil,“ pokračoval v povídání.

Útočníků jeho kvalit přitom na fotbalovém trhu je nedostatek. „Nabídka by mě musela oslovit. Pohrával jsem si v minulosti s myšlenkou zkusit i Rakousko, ale ani do toho jsem nakonec nešel. Oldřišov je prostě jenom jeden,“ řekl oldřišovský srdcař.

Moravan vytáhl do fotbalového světa v minulosti Jana Žídka, který to dotáhl až do ligové Opavy. „Žídas je výjimečný. Nikdo takový další u nás není,“ zakončil povídání Denis Bořucký.