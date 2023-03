„Dneska hraje divizi kdejaká vesnice, to dřív až na výjimky nebylo. Za mně by některé kluby měly jít zpátky do kraje, přičemž pak by to dominově šlo dolů. A za zbytečný luxus považuji čtyři I.B třídy. Proto neustále tlačím, aby se jedna rozpustila do okresů, kde už pomalu nemá, kdo hrát,“ krčí rameny.

Změny ve fotbale? Zrušení divize a I.B třídy: Nic není rozhodnuto, říká Janoško

Jak známo, na světě je návrh, že by se soutěže v České republice jmenovaly ligy. Od první a druhé jako profesionálních, až po osmou, což je v současnosti okresní soutěž. Třetí liga (ČFL a MSFL) by byla jen jedna (3. liga), divize na Moravě (4. liga) ze tří skupin zpátky dvě a po šestnácti účastnících. V krajích by úplně skončila I.B třída, po krajském přeboru (5. liga) a I.A třídě se třemi skupinami (6. liga) by následoval okresní přebor (7. liga) a okresní soutěž (8. liga). V početně nabitějších regionech by pak mohli mít i devátou ligu. „Reorganizaci podporujeme,“ hlásí jasně Viščor.

Odhaduje, že ostravskému okresu by změny přinesly čtyři až šest klubů. V současnosti MěFS pracuje se dvěma dospělými soutěžemi – městským přeborem o čtrnácti účastnících a městskou soutěží, která čítá osm týmů. Hned šest jsou však béčka klubů z vyšších pater. „Kdyby to vyšlo, měli bychom dvě plnohodnotné soutěže,“ uvědomuje si Michael Viščor.

Mikloško o fanoušcích i krizi Baníku: Hrajeme na tenké hraně. Co pozice Hapala?

Divize F: Frenštát pod Radhoštěm - Polanka (5. listopadu 2022).Zdroj: FK SK Polanka

Zároveň však ví, že vše nepůjde jednoduše. „První rok bude kritický, protože ne každý z I.B třídy je schopen hrát výš, ale zároveň pro jiné by bylo komplikací spadnout dolů,“ přiznává. „Původně jsem byl třeba pro to, aby se jen zrušila divize a k tomu jedna tabulka I.B třídy. A třeba by do každého okresu spadly tři čtyři kluby. Ale takhle jich jistě spadne více,“ dodává Viščor.

V těchto týdnech a měsících tak probíhá v českém fotbale velká diskuse. „Na Výkonném výboru kraje spolu jako okresy hodně komunikujeme a víme, že třeba Karviná má jedinou soutěž o deseti účastnících. Když pak budou všichni výše, je zbytečné ten okres mít. Dokonce některé okresy nemají soutěže mládeže a jsou rádi za soutěž dospělých,“ kroutí hlavou Michael Viščor.

„Prostě jim neprospívá, že kdykoliv výše vypadne klub, je soutěž doplňována z okresu. Takhle bychom nedoplnili okresy jen početně, ale i kvalitou,“ je přesvědčený šéf ostravského svazu.

Mičola o bronzové sezoně Baníku i trenéru Koubkovi: Před zápasem nás kontroloval

„Druhou věcí je, že do všeho může náš okres mluvit jen minimálně. Kdyby to ale bylo na mně, já bych jednu I.B třídu zrušil už od příštího ročníku. Trochu by se zvýšila dojezdová vzdálenost, ale myslím, že by to pro kluby nebyl problém,“ potýká vzápětí.

Svazy, FAČR a v konečném důsledku i kluby k nějakému řešení tlačí ještě jeden důležitý faktor: nedostatek rozhodčích. „Ti nejsou a nebudou,“ upozorňuje Viščor. „Kdysi se bili sudí o postup, stála jich na zápasy fronta. A dnes? Nemáme tam koho dát, hlavně v některých okresech, jako třeba Bruntál, je situace alarmující,“ připomíná muž, který je sám aktivním rozhodčím.

„S tím souvisí i to, že když dělal sudí dřív chyby, mohl jste ho suspendovat, poslat na mládež, aby se poučil. Teď je v sobotu i neděli celé dny na hřišti, odpíská pět šest zápasů, a samozřejmě s tím pak přijdou i chyby,“ povzdechne si Michael Viščor. „Sám jsem zvědavý, jak to celé skončí. Změny jsou ale nutné,“ uzavírá.