/FOTOGALERIE/ Čtrnáctý ročník soutěže O penaltového krále je ve fázi plných příprav, na začátku prázdnin (ve středu 5. července) se opět několik stovek exekutorů utká na Hukvaldech o cenný titul a s ním spojené odměny. Vůbec poprvé ale dorazí host z nejpovolanějších. Organizátorům se podařilo domluvit účast bývalého záložníka, československé fotbalové legendy a autora „vršovického dloubáku“, jež zajistil Československu titul mistrů Evropy v roce 1976, Antonína Panenky.

O penaltového krále 2022 na Hukvaldech.. | Video: David Hekele

Několik současných či bývalých ligových fotbalistů, nebo zpěvák Mirai Navrátil s parťáky z kapely Mirai. Ti si během minulých třinácti ročníků kopli na Hukvaldech (případně v okolí) penaltu a soutěžili o post toho nejlepšího v Moravskoslezském kraji. Letošní čtrnácté pokračování ale bude mít tuplovaně speciálního hosta.

„Námluvy byly dlouhé, zejména díky událostem, které neovlivníme, jako byl covid. Ještě před vypuknutím pandemie jsme se s panem Panenkou setkali, když byl zrovna v Ostravě. Řekl jsem mu svůj záměr a plácli jsme si. Jenže pak došlo na koronavirus,“ popsal pro Deník proces Adam Hubeňák, hlavní organizátor penalt.

„Jakmile vše odeznělo, tak jsem se do toho opět pustil a teď jsme rádi, že to konečně klaplo. Pan Panenka potvrdil, že dorazí,“ dodal Hubeňák.

Přiznal, že v posledních letech byla účast Antonína Panenky jednou z ambic pořadatelů. „Bylo to něco, o čem nemluvíte, možná vás to ani nenapadne, ale v průběhu let, jak stoupal počet účastníků i popularita akce, lidi měli o ní větší povědomí, tak se vám to v hlavě samozřejmě objeví,“ potvrdil Adam Hubeňák.

Antonín Panenka byl hvězdou 2. dílu pořadu Deníku Hvězdy v prachuZdroj: archiv Deníku a Antonína Panenky

„Pak se sám sebe ptáte: ‚Jaké by to bylo tu mít toho, kdo kopl nejslavnější penaltu možná v celé fotbalové historii?‘ Vždyť když ji ve světě někdo napodobí, každý hned zmíní Panenku. Proto jsme to zkusili, rozjeli, pracovali na tom a klaplo to,“ oddechl si.

A jak bude vypadat účast čtyřiasedmdesátileté sportovní osobnosti na Hukvaldech? „Vše necháváme na něm,“ prohlásil Hubeňák. „Jestli se zapojí do soutěže, kopne jednu symbolickou penaltu, nebo vůbec žádnou, to bude o jeho rozhodnutí. Každopádně přijede, aby všechny pozdravil, fotil se a podepisoval, předal všem vítězům poháry a užil si krásný den spojený s penaltami na Hukvaldech. Věřím, že si to i díky němu užijeme všichni,“ zakončil Adam Hubeňák.

Stejně jako v předchozích letech se soutěží v kategorii kadetů (do 15 let) a dospělých, oceněny budou i nejlepší ženy. Vše začíná u Hukvaldského pivovaru ve středu 5. července registracemi od 10 hodin. Titul z roku 2022 obhajuje mladík Tomáš Bernatský.