Hlubina v Ostravě hned za Baníkem: Příjemné. Bude to už jen o nás, říká trenér

„Před sezonou jsme chtěli hrát do čtvrtého pátého místa, protože kvalita kádru na to je. Nicméně se projevila slabší forma některých hráčů, nebo zranění a absence v určitých důležitých zápasech. Nejsme zklamaní, ale čekali jsme, že budeme mít o tři čtyři body více, což by znamenalo umístění podle představ a cílů,“ hodnotí předseda Hrabové uplynulých třináct kol.

Aktuální situaci bere on i klub jako fakt. „Cítíme, že kostra týmu trochu stárne, ale jsme také rádi, že dorůstají hráči, kteří tu kostru doplní, či nahradí. Jen je potřeba, aby se mladí vyhráli a získali zkušenosti,“ podotýká Nováček.

Možná kuriózně, nejvíce ho mrzí prohra 1:3 v první polovině září na hřišti současného lídra – rezervy Vítkovic. „Nechci říct, že byl zlomový, ale mohl se nám povést výsledkově lépe,“ vzpomíná.

Fotbalisté Hrabové (v bílém) v zápase proti Slovanu Záblatí.Zdroj: facebook Slovanu Záblatí

„Nebyli jsme favoritem, ale hráli jsme velmi dobře. V prvním poločase jsme trefili tyčku, byly tam další šance, domácí jsme do ničeho nepouštěli. Dokonce po pauze jsme se ujali vedení. Nicméně dvěma hrubými chybami jsme Vítkovice posadili do sedla a zápas jsme ztratili. Navíc nás to poznamenalo do dalšího průběhu podzimu. Zvládnout to, měli bychom o tři body víc a třeba by teď tabulka vypadala jinak,“ povzdechne si Daniel Nováček.

Ačkoli to v jednu chvíli vypadalo, že se tabulka roztrhne na dvě poloviny, nakonec je velmi vyrovnaná. Třináct týmů je na pouhých patnácti bodech. Jediným „odpadlíkem“ je aktuálně suverénně poslední Hať, která získala pouhé tři body. „Věřím, že naše kvalita je taková, abychom se nemuseli dívat dolů, i když bodové rozdíly nejsou nijak propastné,“ usmívá se Nováček.

„Tabulka mě ale nepřekvapuje, protože jsem v nikom neviděl vehementní chuť postoupit ve smyslu velkého posilování, zbrojení, jako tomu bylo loni u Píště. Že bude kvalitní béčko Hlubiny i Vítkovic, nebo Záblatí, jsme čekali,“ zmiňuje trio lídrů soutěže.

„Překvapila mě Ostrava-Jih, i když Péťu Moučku znám a bylo jasné, že do toho týmu přinese hodně pozitivního. Třeba fyzickou kondici, která je často v I.B třídě X faktorem, jenž strhne zápas na stranu lépe připraveného týmu. To se potvrdilo i v našem vzájemném zápase. O to víc mě zaskočila jejich druhá polovina podzimu, kde jim síly došly,“ dodává Daniel Nováček.

O ambicích pro jarní část sezony jasno nemá. „Vůbec nevím, co se s kádrem stane, i když nemám informaci, že by se měl rozpadnout. Spíše je to o tom, že stěžejní hráči nejsou na každý zápas a to nám chybí. Hodně nás to ovlivňuje. Pozitivně i negativně. Takže na tom bude dost záležet,“ myslí si předseda.

Posilování Hrabová příliš neplánuje. „Ale nikdy nevíte, co se naskytne. Třeba budeme mít štěstí na větší jméno,“ usmívá se. „Hlavně chceme stávající kádr udržet a pohybovat se v širší špičce. Do top pětky. A zlobit soupeře nad námi, favority, aby sledovali naše výsledky, věděli, že to s námi nebudou mít jednoduché,“ uzavírá Daniel Nováček, šéf fotbalové Hrabové.