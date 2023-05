Velký vliv na tom, že v probíhajícím ročníku se Ostravané neperou ve vrchních patrech, hledá Lišaník v letních událostech. Skončilo či přestoupilo hned několik hráčů, včetně kapitána Ondřeje Pytlíka, který zamířil do B-týmu. „Dále šel Milan Petrík do Hlubiny, Tonda Lyčka do Krnova, Josef Jurásek do Vřesiny,“ vypočítává kouč ztráty z loňského léta.