Celkově se v tomto tradičním klubu pohybuje již 63 let. „Ani bych neřekl, že už je to tak dlouho. Matematika je ale exaktní věda, takže to tak asi bude,“ usmívá se v rozhovoru pro Deník.

„Na druhé straně byla tam léta, kdy jsem se věnoval více hokeji než fotbalu, protože to nešlo skloubit, takže to není 63 let v kuse,“ připomíná vzápětí Zdeněk Palička.

Ale ani v době, kdy jste hrál hokej, jste asi na fotbal nezanevřel, že?

Do hokejového mužstva jsem přišel v sedmnácti, v prosinci 1964. A to už jsem měl v Bělé odehraný podzim za muže. Pamatuji si dokonce, že jsem poprvé nastoupil ještě jako dorostenec ve Frýdlantu, a hned jsem dal tři góly. Všichni si říkali, co to tak bude za posilu. A já se pak vydal na hokej. Fotbal jsem hrával jen mimo sezonu, byť ne všechny zápasy.

Vy jste ve fotbale nechytal?

Ne, byl jsem útočník. Až tak někdy v sedmadvaceti jsem se zatáhl na stopera. Ale rozhodně to neznamená, že bych zradil brankářskou pozici, jen jsem nebyl vysoký. Měřím 174 centimetrů, což je na gólmana málo.

Ale úvod mezi dospělými se vám tedy povedl, když jste dal hned hattrick…

Dodnes si pamatuji, že jsme vyhráli 3:2 a já dal všechny góly. Všichni byli šokovaní.

Co říkali, když jste dal přednost hokeji?

Tak já myslím, že nikdo nepočítal s tím, že se vykašlu na hokej a budu hrát jen fotbal. To každý chápal. Ale tehdy nás takových hokejistů tam bylo víc. Lůďa Matěj, Petr Richtár, Mojmír Tesařík, Jan Gelnar. Celkově je neporovnatelné, co bylo tehdy, a co je dnes.

V čem podle vás nejvíc?

Tak třeba škvára. Dodnes mám z ní na sobě tetování. (usměje se) K tomu byl všehovšudy jen jeden míč na zápas, navíc s takovým šněrováním. U nás v Bělé byla i jedna zvláštnost. Kdysi se vedle hřiště místo současných tenisových kurtů nacházela zarostlá dolina a tam, když balon zapadl, tak se třeba pět minut nehrálo a hledal se. Pak jsme se převlékali v dřevěné šatně a koupat jsme se chodili na koupaliště. Ale žádné sprchy, tam jsme se myli pod pramenem vyvěrajícím z trubky ze země. Prostě neskutečné.

Připomínáte mladým, co v porovnání s vámi mají?

(zasměje se) Vykládat jim to můžete, ale je to nezajímá, protože jsou zvyklí na tenhle standard a to, o čem se bavíme, je pro ně prehistorie. Ani to nechtějí slyšet. Na druhé straně měl člověk řadu zážitků a z fotbalu má hodně historek.

Povídejte…

Vybavuji si, že jsme jednou hráli v Janovicích. To jsme ještě patřili pod okresní přebor Frýdek--Místek, mohl to být tak rok 1966. Prohrávali jsme tam v poločase 0:3. Katastrofa. Nakonec jsme ale vyhráli 4:3, byla to velká sláva a dodnes si s chlapy vykládáme, jak to tam bylo. Vítězný gól tam dával Miloš Kvíta, který když na to přijde řeč, začne vykládat, jak ho vstřelil. To byl velký zážitek. Nemůžu ale zapomenout asi vrchol našeho klubu, což byl rok 2002, kdy jsme během dvou sezon vyšli z okresu až do I.A třídy. To bylo neuvěřitelné, protože z okresu se nám dlouhé roky nedařilo dostat, a najednou přišly pod trenérem Láďou Pavlátem dva postupy za sebou. A na této úrovni se držíme dodnes, navíc jsme na chvíli postoupili až do krajského přeboru.

Tam byste se asi rádi vrátili, viďte?

Ano. To je asi maximální soutěž, kterou v Bělé za zdejších podmínek můžeme hrát. Zvlášť když máme šikovný dorost hrající divizi. Každopádně to ale už bude beze mě, protože až nám koronavirus umožní uskutečnit valnou hromadu, tak bude zvoleno nové vedení, nový Výbor, do něhož já už kandidovat nebudu. Přece jen už to dělám 21 let, takže se toho musí chopit mladí, kteří budou mít za úkol dál pracovat nejen na sportovním rozvoji klubu, mládeže, ale samozřejmě i na zvelebování areálu a zázemí.

A co vy?

Já? Já mám představu, že v nové sezoně přijdu na fotbal, sednu na lavici pro diváky, dám si pivo, párek a budu se dívat. V klidu a bez nervů. Na to se těším.