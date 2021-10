Unie se po horším začátku rozjela a pohybovala se v širší špičce páté nejvyšší soutěže. Dvě poslední porážky od Jakubčovic (1:2) a v Dolní Datyni (3:5) ale znamenaly rány do ambic Ostravanů. „Jsme za očekáváním a nebudu zastírat, nejsme spokojeni,“ přiznal trenér Jan Woznica, který však upozornil, že cílem není a nebylo postoupit do divize.

„Ano, chtěli jsme být nahoře, to se nám zatím nevede, bohužel, ale takový je fotbal. Na nás teď je, abychom se začali škrábat zpět. Pořád tomu věřím. Musíme začít pracovat o to víc a intenzivněji, abychom se výkonem i tabulkově zase posunuli,“ dodal Woznica.

Individuální chyby se podle něj s jeho týmem táhnout prakticky celý podzim. „Ať prohráváme, nebo vedeme, pořád vidím stejnou paralelu, že soupeři stačí minimum, aby nám vstřelil branku. Prakticky všechny jim nabízíme my. Nestává se, že by nás protivník vykombinoval a zavěsil. Samozřejmě fotbal je o chybách, jinak by góly nepadaly, ale ty, které dostáváme, jsou zbytečné,“ připouští dále Jan Woznica.

Cítí, že v zimě možná bude nutné posílit. „Lhal bych, kdybych řekl, že nad tím nepřemýšlím. Člověk pořád hledá a říká si, co je špatně, jak tým vylepšit. Pochopitelně s tímto umístěním nemůže být nikdo spokojený – já, hráči, vedení. Mančaft je silný, ale k doplnění určitě bude muset dojít,“ popsal trenér a zopakoval, že teď na posun o patro výš necílí.

„Krnov je v laufu, pokud se nic nestane, tak si to pohlídá. Snad jen Háj do toho bude chtít promluvit. Jinak pro nás je postup meta, ale ne pro tuto sezonu,“ pokračoval Jan Woznica.

„My se musíme dát hlavně mentálně dohromady, protože už je to hodně i o hlavě. S Jakubčovicemi ani Datyní jsme herně určitě nebyli horší, ale přijde pasáž, kdy dostaneme branku a totálně nás to složí. V tréninku ale kluci jsou odhodlaní, pracují dobře, chtějí to odčinit. Snad to zlomíne,“ uzavřel trenér Hlubiny.