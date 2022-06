OBRAZEM: Pohár pro favorita. Hlubina zvládla drama s Vendryní a míří do MOL Cupu

Tak jako asi každý, kdo v Řepištích duel sledoval, si myslel, že protivníka hrající o dvě soutěže níž zlomí druhá branka. Ta přišla v 62. minutě, jenže nestalo se. Brzké snížení dostalo soka na koně.

„Cítili, že jsou blízko vyrovnání, penalt, vrhli se do útoku a podržet nás musel Otoupalík. Naštěstí. Mohlo to skončit 2:2 a penalty jsou loterie,“ připomněl Woznica šanci Hulboje v závěru.

Hlubina prospala v Kobeřicích poločas. Trojka se nás asi týkat nebude, tuší kouč

Bylo znát, že ostravskému celku moc „nejdou nohy“, což připustil i kouč. „Myslím, že proti B třídě bychom to měli herně i kondičně zvládnout lépe. Ale klobouk dolů před Vendryní, byť toho do 60. minuty moc neměla. Hrála obětavě, zodpovědně zezadu, v bloku, my se tam těžko dostávali. Odjezdili to parádně,“ řekl.

Za kvalifikaci do MOL Cupu ale byl rád. „Cením si toho, protože cesta k tomu vítězství byla trnitá. V zimním poháru pět zápasů, pak finále v Ostravě. Píšť nám sice odpadla, ale poté Krnov, teď Vendryně. Bylo tam moc utkání, která bylo nutné zvládnout a mám z toho radost,“ vyznal se šéf střídačky Unie s tím, že vyhlédnutého soupeře pro předkolo nemá.

Trenér Hlubiny Woznica: Není to ideální sezona. Brabec? V šatně ještě nebyl

Ovšem s tím, že na sobotu 30. července nemá plánovat přípravný zápas, radši předběžně počítal. „V přípravě to máme zahrnuto, takže i proto jsem rád, že jsme to uhráli, jelikož nemusíme narychlo hledat soupeře,“ usmívá se trenér Hlubiny.

„Ale chci dobrý zápas a někoho hratelného, protože pokud bychom postoupili, jsou tam už mančafty ze druhé ligy, což by bylo zajímavé,“ uzavřel Jan Woznica.