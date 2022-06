Poté přiznal, že Ostravané ještě o patro výš nepatří. „Má to své důvody, proč jsme třetí, ale naše mužstvo má neuvěřitelnou budoucnost. Hrát s mladými kluky špici I.A třídy, bez zkušeností, je úspěch,“ byl přesvědčený.

„Kdybychom to dotáhli, moc bych to klukům přál, sám jsem to zažil jako hráč. A jako trenér jsem to chtěl ještě víc. Každá porážka mě ale posouvá nahoru a my se příští rok vrátíme v ještě lepší formě,“ slíbil Marek Lišaník.

Kouč Vřesiny Dombrovský: Sezona na magazín, závěr byl psycho. Dám na intuici

Řekl jste, že třetí místo má své důvody. Jaké to jsou?

Myslím si, že nezkušenost. Vezměte si, že v základní sestavě máme šest kluků, kterým ještě není 22 let. To vám potom proti těm řadou těžkých zápasů otřískaným chlapům, kteří vědí, kam se postavit, nepomůže ani to běhání, které tu vedle sprintových náběhů a presinku praktikujeme. Také nás sráží psychika. Pokud je na kluky vyvíjen větší nátlak, když v zápase jde o hodně, tak to nezvládáme. Bojíme se hrát, nepředvádíme, co umíme. To mládí dělá moc. Zápas s Vřesinou byl toho důkazem.

V čem?

Vřesina pracuje na něčem pod trenérem Dombrovským skoro sedm let a já jim ten úspěch přeji. Tvrdě dřou, téměř neobměnili kádr, jen pár kluků, a zaslouží si to. To jsem jim také řekl. I za ně jsem rád, že to urvali.

Historická sezona! Vřesina využila zakopnutí Bolatic, kývne na krajský přebor?

A samotný zápas rozhodlo podle vás co?

Velké množství standardních situací. Nabádal jsem hráče před zápasem, aby jich bylo co nejméně, věděli jsme to, a bohužel zafungovala právě naše nezkušenost. Vřesina je v tom silná a využila to ve tři góly. Navíc náš výkon také nebyl ono, protože jsme neukázali, co umíme. Fotbal po zemi, kombinace… to tam nebylo. Přizpůsobili jsme se soupeři. Ale i takový je fotbal, někdo musí vyhrát a jiný prohrát. Teď jsme byli poražení my, ale příští rok věřím, že s pohárem budeme slavit my.

Znamená to, že budete už jasně cílit na postup?

(váhá) Přemýšlím, jak odpovědět… Dobře, nebudeme si na nic hrát. Ano, příští rok to chceme vyhrát a postoupit. Když vidíte, že prohrajete v Darkovičkách 1:3 a kluci v šatně brečí, protože vědí, že je to v háji, ale pouze vlastní vinou. Bylo mi jasné, že chtějí už letos. Já byl realista, vím, že nám něco chybí. Prostě na příští rok posílíme a půjdeme si pro to. Nebudeme alibisté, žádné skrývání se za něco a půjdeme pro postup.

Rozhodnuto: S Krnovem jde do divize Břidličná, Vřesina si vykopala kraj

Už máte představu o změnách v kádru?

Myslím si, že mančaft není špatný, jen potřebuje čas. Posily pro novou sezonu už mám dotažené, jde o kluky z krajského přeboru, jeden hrál i divizi. Mám hotovou i přípravu. Všichni cítíme, že to letos byla rozehra, abychom se spolu sžili, pode mnou to byla první kompletní sezona. A když se podívám, co jsme dokázali, tak se těším na tu nadcházející. Ale je pravda, že si teď rád na tři týdny od fotbalu odpočinu. Pak mě budou kluci zase proklínat.

Práce trenéra vám vyhovuje?

Je to skvělé! Mám to rád, a nebudu lhát, baví mě to víc, než hraní. Emoce, tlak, řešení situací… Vliv na tým máte, můžete být dobrý, dáte návod, ale ve výsledku na hřišti už jsou jen ti kluci. Ti to musí odehrát. Samozřejmě klíčová je i kvalita týmu. Ale v Bělé jsem spokojený. Trénujeme pravidelně v osmnácti devatenácti lidech, bez peněz. Kluci tu neberou ani korunu, nebo jen něco drobného na kafe za vítězství. Když pak vidíte, že mančafty, kde berou peníze, se mají problém složit, tak je to neuvěřitelné. Jsem rád, že tu funguje a fotbal mě pak baví. Určitě bych neměnil a jako mám nejvyšší ambice v životě, budu je mít i příští sezoně.