Kouč Vítkovic: MSFL? Starost, ale radost převládá. Potvrdil spolupráci s Baníkem

Po podzimu jste nastřádal 25 gólů, před jarní částí jste prohlásil, že padesátku chcete zdolat. Co teď s odstupem říkáte, že se vám to podařilo? A co k tomu vedlo?

Stále je to super pocit. Vstřelit tolik branek během jedné sezóny je neskutečné. Na druhé straně si vzápětí člověk uvědomí, že už je to minulost a brzy opět začne vše od nuly. A co k tomu vedlo? Jak jste poznamenal, po podzimu jsem dal dvacet pět gólů. V té chvíli jsem se zamyslel a řekl si: „Když jsem dokázal dát takovou porci, tak proč bych nezkusil zacílit na padesát?“ Góly jsou samozřejmě už jen třešnička na dortu po celé naši skvělé sezoně.

Byl to pro vás osobně nejlepší ročník?

Ano, určitě byl.

Ani váš neobvyklý počin ale nestačil na první místo v soutěži. Proč?

To je pravda, ale musíte to prostě brát tak, že fotbal takový je. Nezvládli jsme nejdůležitější zápas v sezoně. Holt i tohle se stává.

Tím nejdůležitějším utkáním bylo předposlední kolo ve Strahovicích, kde jste prohráli 0:2. Co rozhodlo pro soupeře?

Myslím si, že Strahovice hrály to, co umí nejlépe. A my zápas po taktické stránce absolutně nezvládli. Víc k tomu asi není co říct. Snad jen to, že se musíme poučit a příště se s tím poprat lépe.

Nakonec jste postoupili, ale nechyběla vám ta bezprostřední radost přímo na hřišti, navíc z vítězství?

V první chvíli asi ano. Na druhé straně po tom, kdy jsme zjistili, že také postupujeme, jsme se na to neohlíželi a oslavili jsme to tak, jako bychom byli první. Už jsme to pak neřešili.

Jaké ambice bude mít ve vyšší soutěži Krásné Pole?

Možná to bude znít úsměvně, ale budou opět vysoké. Rozhodně se nehodláme spokojit se středem tabulky, nebo dokonce jít ještě níž. Celkově si myslím, že sezona i soutěž bude zajímavá, protože Krásné Pole v ní hrálo zhruba před deseti lety. Moc se těším, až to vše vypukne.