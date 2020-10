Třiadvacetiletý nigerijský útočník na jaře kvůli koronaviru šanci ukázat se nedostal, zato teď na podzim naznačuje, že by mohl být pro mužstvo kouče Filipa Racka přínosem. V osmi zápasech totiž nastřílel osm branek, především se uvedl o předminulém víkendu, kdy si proti Smilovicím (6:1) připsal trefy hned čtyři. Naposledy se pak gólem podílel na vítězství 3:2 ve Stonavě. I díky jeho příspěvku je Vratimov třetí, dva body za lídrem z Orlové.

„Ani mě to nepřekvapilo, má dobré zakončení, je hodně rychlý, takže má předpoklady k tomu, aby dával dost branek,“ říká Racko s tím, že dosud řadu možností zahazoval. „Proměnil jednu šanci ze tří čtyř, tentokrát se prosadil, byť v podstatě u všech branek byl sám před brankářem. Ať už tím, že ho někdo vyslal do úniku, nebo se to se štěstím k němu odrazilo. Byly to lehčí situace, ale konečně mu to tam napadalo a snad to půjde tak dál,“ přeje si bývalý ligový záložník, když se vrátil k nedávnému čtyřgólovému koncertu svého svěřence.

Vytáhlý forvard vyniká rychlostí, solidní technikou a umí přesně i tvrdě vystřelit.„Střelec být může, předpoklady na to má,“ míní Racko, podle něhož by mohl mít i na vyšší soutěž. „Jen to má těžší po životní stránce, ne všude se dorozumí, domluví, takže musí postupně po krůčcích,“ popisuje Filip Racko.

A jak se vlastně ve Vratimově mladík vzal? Když si jeho jméno zadáte do sytému FAČR, vyjede u něj jako první český klub Baník Ostrava, posléze působil krátce na Brněnsku v týmu Čechie Zastávka. „Tam hrál I.A třídu, ale pak se z azylového domu přestěhoval do Havířova,“ prozrazuje Tomáš Klejnot, předseda FC Vratimov, který pak dostal na Ezeamakua kontakt od jeho krajana.

„Co vím, tak to zkoušel i jinde, ale až my mu dali více času i prostoru, a nakonec se uchytil. Teď se projevily jeho přednosti, což je rychlost a střelba,“ dodává Tomáš Klejnot.

Zatím s exotickou posilou panuje spokojenost. „Směrem dopředu určitě, dozadu je to horší, takže mu musíme zdůrazňovat, že je třeba i bránit. Zároveň také víme, že těžší soupeři, jako Stonava či Orlová, na podzim teprve přijdou. Až proti nim se ukáže, jak na tom je,“ soudí Klejnot.

„Jinak je to ale bezproblémový kluk, jeho tréninková morálka je super, chodí, žádný problém s ním není. Jen se musí sžít s lidmi i naší kulturou,“ dokládá šéf.

Podobně mluví také hlavní trenér. „Pracuje se s ním dobře, jede na maximum, a byť bych měl pár výtek, tak to není zlé. I proto do týmu zapadl,“ potvrzuje Filip Racko.

Nyní se Ezeamaku snaží usadit se. „Co vím, tak shání byt, potřebuje i práci, v tom se mu snažíme pomoc. Není to ale jednoduché a asi chvilku potrvá, než se rozkouká a zabydlí, ale všichni tady věříme, že se to brzy povede a pak se to projeví i na hřišti,“ uzavírá Racko.