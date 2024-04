„Podali jsme katastrofální výkon. Z naší strany to byla jedním slovem ostuda. Byli jsme ležérní, bez chuti, bez zodpovědnosti,“ zlobil se v hodnocení pro Deník jakubčovický trenér Dušan Harazim. „Chtěl bych se tímto omluvit lidem, kteří fotbal v Jakubčovicích dělají a také fanouškům,“ dodal.

Vřesina šla na konci prvního poločasu do deseti, po druhé žluté kartě byl vyloučen Maršálek. Po změně stran hosté v oslabení udeřili, prosadil se Fendrich. Ani Jakubčovice nedohrály v plném počtu hráčů. Čtvrthodiny před koncem viděl přímou červenou kartu Ondřej Moravec. Vřesina si již v závěru důležité tři body vzít nenechala.

„Utkání výrazně ovlivnila červená karta, kterou v závěru první půle viděl za oplácení náš Maršálek. Věděli jsme, že nás bude čekat velmi těžká druhá půle. Ta však pro nás dopadla nejlépe jak mohla,“ vykládal pro Deník trenér Vřesiny Tomáš Kaventa.

„Kluci projevili charakter a odmakali ji naprosto fantasticky. Ukázali, že to jde, když bojuje jeden za druhého. Jakubčovice jsme i v deseti do výraznějších šancí nepouštěli, a tak rozhodla naše branka z 52. minuty. Po odrazu od břevna se z těžkého úhlu do prázdné brány prosadil Fendrich,“ popisoval Tomáš Kaventa.

„Tahle jediná branka rozhodla o cenných třech bodech a našem prvním jarním vítězství. Pokud s takovým nasazením, koncentrací a týmovostí budeme hrát i v dalších zápasech, věřím, že další vítězné pokřiky budou přibývat,“ podotkl Tomáš Kaventa.

O další body budou usilovat fotbalisté Vřesiny v neděli 21. dubna v domácím duelu se třetí Slavií Orlovou, který se rozehraje v 16 hodin. „Čeká nás velice kvalitní soupeř, který je v tabulce vysoko. Pokusíme se navázat na výhru z Jakubčovic a nějaký bod získat,“ uzavřel kouč FC Vřesina Tomáš Kaventa.

21. kolo krajského přeboru (sobota 13. 4. 2024):

Jakubčovice nad Odrou – Vřesina 0:1 (0:0)

Branka: 52. Fendrich. Rozhodčí: Čuba – Petroš, Boráň. ŽK: Vavroš, F. Pražák, P. Zagol – Maršálek. ČK: 75. O. Moravec – 40. Maršálek. Diváci: 100.

FC Vřesina: Simkanič – Brož, Bartonec, Ponížil, Adam Hruzík, Tomáš Hruzík, Maršálek, Antonín Hruzík (86. Trojan), Fendrich (89. Trojan), Kozelský, Vojtek. Trenér: Tomáš Kaventa.

Jakubčovice nad Odrou: Buček - M. Pražák, M. Zagol, F. Pražák, O. Moravec, P. Zagol, Vavroš, P. Moravec (76. Delín), K. Molnár (58. Staff), Schreier (55. Šťastný), Ďurica. Trenér: Dušan Harazim.