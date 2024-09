tehdy divizní Lokomotivu Petrovice. Konec mu vystavila až Karviná, která pod vedením Jozefa Webra patřila mezi přední týmy druhé ligy.

„Ve Vřesině se změnili trenéři, u nových už jsem nebyl moc oblíbený a fotbal mě přestal těšit. Oslovili mě ze Suchých Lazců, tak jsem šel a byl tam asi tři roky. Pak jsem se vrátil, ale už jsem chtěl spíše skončit a dohrát to v béčku. Bylo mi třicet, ale když mě viděl trenér Karsten na tréninku, tak řekl, že žádné béčko a že mě chce. A začali jsme tu svou jízdu,“ vzpomíná Kuba.

Karstena následoval i do Brušperku, posléze obešel i další zmíněné štace. „Jak jsem říkal, že jsem ve třiceti chtěl končit, tak takových momentů byl víc. Hodně. Až se mi všichni smějí, že jsem odehrál asi dvacet „posledních“ zápasů,“ líčí s tím, že na tři roky opravdu přestal. A fotbal vyměnil za MMA.

Nastoupil v jednom zápase. A vyhrál. „Naštěstí. Ale musím přiznat, že i když šlo o amatérský zápas na Varenské, je to opravdu hodně náročně. Sportovně i časově. Připravoval jsem se dva měsíce, pětkrát týdně trénink. To už i žena řekla, že tohle je poslední věc, že dál to takhle nejde. Povedlo se, ale na Oktagon to ale ještě není,“ vtipkuje Ladislav Kuba.

O DEKÁDU STARŠÍ NEŽ TRENÉR

Kruh se uzavřel zpět u břehu říčky Porubky. „Přitom to začalo úplně nevinně, tak trochu náhodou,“ vybavuje si Ladislav Kuba. „Hrál jsem okresní přebor na Osoblažsku a jednou jsem přišel na Vřesinu na trénink. Trenér mě oslovil, že vypadám docela solidně, v dobré formě, tak jestli si nechci s kluky kopnout, že v klubu je situace, jaká je,“ poukazuje na fakt, že Vřesina nebyla daleko od toho, aby se ze soutěže krátce před startem odhlásila.

„Jenže pak jsem zjistil, jaký je ročník a tomu jsem nechtěl věřit,“ vstoupí do rozhovoru trenér Tomáš Kaventa. „No, a pak už mě nechtěl,“ směje se Kuba.

Pro zajímavost. Stovkami zápasů otřískanému obránci je 43 let. Druhý nejstarší člen kádru je o devět let mladší Antonín Hruzík. Navíc trenér se narodil dokonce o deset let později, než Kuba. „O tom rozdílu vím, ale kluci mě přijali v pohodě. Vždyť já tady hrál ještě s Hruzíky – Tondou i Adamem – když byli mladí. Potom jsem odešel. Oba mě táhli i zpátky. Navíc jsem Vřesiňák, mám klub v srdci, proto jsem se vrátil,“ má jasno. „Jinak si myslím, že k sobě máme vzájemný respekt. K věku ho mít mladí nemohou, protože se pořád cítím mladě a stíhám,“ usmívá se Ladislav Kuba.

Na věci nic nemění ani to, že věkový rozdíl oproti některých je plné čtvrt století. „Jak říkám, myslím, že mě berou v pohodě. Necítím, že by mi chtěli třeba vykat. Já kluky beru, oni mě, vše je tak, jak má být. Normální vztah mezi spoluhráči,“ krčí rameny.

Nedávné utkání ve Stonavě Kuba kvůli zranění nedohrál. Na hřišti strávil jen 21 minut. „Dlouho mi nic nebylo, až na tréninku jsem trochu cítil tříslo a teď se to obnovilo,“ popisuje. „Ale jinak vůbec nepiju alkohol, abych stihl regenerovat. Protahuju se, jelikož v pětadvaceti vás nebolí nic, ale po čtyřicítce? Všechno. Myslím si, že na sobě makám, přidávám si, chodím běhat sprinty do kopce, abych rychlostně ještě stíhal. Nevím, jak trenér, ale já bych řekl, že za kluky nezaostávám. A důležitá je strava,“ přibližuje Kuba.

Klub však i v době, kdy ve Vřesině nebyl, podle svých slov sledoval. A jeho cestu až do krajského přeboru také. „Byl jsem na kluky hrdý, že to dotáhli až do kraje. Navíc v podmínkách, kde tu neberou téměř žádné peníze. Je to velký úspěch. Výhodou je, že tu chodí hodně lidí na fotbal, takže je to super,“ chválí.

Nad svou budoucností zatím váhá. „Předchozímu klubu jsem slíbil, že tady budu jen na půl roku a půjdu zpátky, protože tam je také málo hráčů. Ani mě tu nechtěli pustit. Ale člověk potřebuje furt nějakou motivaci a toto je motivace pro mě. Dokázat si, že na ten kraj ještě mám,“ hlásí na závěr Ladislav Kuba.