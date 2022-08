VIDEO: Vřesina v nové etapě své historie. Jaký byl první gól nováčka v přeboru?

„Nebylo to moc o užívání. Byl to vyrovnaný zápas, který vyhráli hosté, protože dali dva góly. O jeden víc, než my,“ věděl trenér Vřesiny Petr Dombrovský. „Myslím si, že jsme zaplatili nováčkovskou daň, protože chvíli trvalo, než jsme pobrali tempo utkání. To je neúměrně vyšší, než v I.A třídě. Na druhé straně výsledek není žádná tragédie. Výkon nebyl špatný,“ pokraačoval.

Tým zasáhly absence, jelikož krátce před výkopem vypadli ze sestavy křídelní hráči Wilk se Strohalmem, v samotném duelu se pak zranili Kozelský a právě střelec branky Ponížil. „Když se podíváte, tak se nedivte, že nadávám na rozhodčího. Já za kecy dostal žlutou kartu a ten klučina také, přitom Kozelský má možná zlomenou klíční kost. Jestli vám odejde útočník, který vám to nahoře drží, za typově jiného, tak vás to ovlivní, protože musíte změnit styl hry,“ byl přesvědčený kouč Vřesiny.

„A Ponížil? Snad to nebude otřes mozku a delší absence. Doufám, že aspoň jednoho dáme do víkendu dohromady,“ přál si Dombrovský. „Hru to ovlivnilo, byť kontaktní branku jsme dali až v oslabení. Přišla ale pozdě. Na víc už nebyly síly,“ podotkl.

Co mu premiéra řekla směrem k dalšímu průběhu ročníku a možnostem nováčka v soutěži? „Brušperk se loni pohyboval spíše ve spodních patrech tabulky, měli ale problém s koncovkou, dávali málo branek. Je však znát, že přebor hrají delší dobu. Jsou v něm etablovaní,“ přiznal šéf vřesinské lavičky.

„Nám to ukázalo, že i když pracujeme ve skromných podmínkách, tak jsme konkurenceschopní. Mužstvo je jen mladé, tak uvidíme, jak se uchytíme. Potenciál tu ale je, protože pokud navážeme na tento výkon a dotáhneme něco do vítězného konce, tak to nemusí být špatné,“ uzavřel Petr Dombrovský.

Krajský přebor MS kraje – 1. kolo:

FC Vřesina – SK Brušperk 1:2 (0:0)

Branky: 87. Ponížil – 54. Krejčok, 84. Janša. Rozhodčí: Banot – Svoboda, Jurygáček. ŽK: Antonín Hruzík, Majkut, Richtár, Trojan – Fojtík, Slavka, Krejčok, Vrána, Dvořák. Diváci: 212.

Vřesina: Simkanič – Novák, T. Hruzík, Majkut, Chobot (80. Trojan) – Richtár (63. Chotár), Adam Hruzík, Antonín Hruzík, Jurásek (73. Ponížil), Kroupa (80. D. Stralczynski) – Kozelský (63. M. Stralczynski). Trenér: Dombrovský.

Brušperk: Pacanovský – Dvořák, Savka, Kublák, Klimša (80. Hutník) – Glembek (81. Paseka), Fojtík, Polášek, Vrána (63. Nitka) – Janša, Krejčok. Trenér: Hančín.