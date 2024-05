Hosté vedli po hodině hry, kdy se prosadil Zach. Za čtvrthodiny srovnal Kozelský. „Hned od začátku na nás hosté z Orlové pořádně vletěli a úvodních patnáct minut nás téměř nepustili z vlastní poloviny. Soupeř byl ale i nadále výrazně aktivnější a získával téměř všechny odražené míče. Bylo důležité, že jsme tento nápor zvládli a postupně jsme se začali také dostávat do hry,“ řekl Deníku trenér Vřesiny Tomáš Kaventa.

„Druhá půle už byla vyrovnanější. Po smolném odrazu od našeho hráče přímo na nohy soupeře se Orlová dostala do vedení, ale přišlo mi, jako by je to uspokojilo a trochu v tempu polevili. Díky tomu se nám, po ještě šťastnějších odrazech, podařilo vyrovnat,“ líčil kouč ostravského mužstva.

„Závěr zápasu přinesl šance na obou stranách, my trefili břevno, soupeř tyčku. Žádná ze šancí se však již neujala a my určitě bod za remízu bereme. Orlová se u nás prezentovalo velmi zajímavým výkonem. A na závěr bych určitě chtěl pochválit také hlavního rozhodčího, který zápas vedl více než solidně,“ dodal trenér FC Vřesina Tomáš Kaventa.

22. kolo krajského přeboru (neděle 21. 4. 2024):

Vřesina – Orlová 1:1 (0:0)

Branky: 75. Kozelský – 60. Zach. Rozhodčí: Pasterčák – Herda, Revaj. ŽK: Botur, Zach, Nowinski (všichni Orlová). Diváci: 110.

FC Vřesina: Matula – Brož, Bartonec, Ponížil, Adam Hruzík (85. Segeťa), Tomáš Hruzík, Chobot (68. Majkut), Antonín Hruzík, Fendrich (75. Uhlík), Kozelský, Vojtek. Trenér: Tomáš Kaventa.