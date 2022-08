„Nevím, jestli mi to došlo, protože na rozdíl od hráčů jsem neměl moc čas si toho úspěchu užívat. Samozřejmě že ho vnímám, ale vše bylo výsledkem postupného plnění daných cílů. Nebyly to výstřely do tmy. V tom je spokojenost,“ pochvaluje si Dombrovský.

„Ale ano, asi jsem si to zpětně uvědomil, nicméně na druhé straně nic není starší, než včerejší noviny. Proto už hledíme před sebe,“ dodává.

I jeho tým má za sebou hodně krátkou přípravu. „Po obdobích covidu, kdy jsme se chystali už od května, to bylo zase něco úplně jiného,“ přibližuje Dombrovský.

Mužstvo doznalo jediného odchodu, ovšem citelného. Ukončit svou fotbalovou dráhu se definitivně rozhodl útočník Aleš Hloušek, dlouhodobě nejlepší střelec Vřesiny. „Bohužel se nám ho už nepovedlo přemluvit. Mám pro to pochopení. Tak jako si splnil sen při postupu do I.A třídy, kdy v posledním zápase dal hattrick a skončil, tak i teď v Bělé skóroval. Teď ho uvítáme rádi jako diváka a podporovatele. Je to ale oslabení,“ přiznává kouč.

Zároveň možnost hostování by měli získat někteří dorostenci, kteří se by neměli aktuálně ve Vřesině velké vytížení. Naopak přišli Josef Jurásek (Stará Bělá), Nikolas Chotár (Darkovice), Ondřej Ponížil, a David a Marek Stralczynští (všichni Svinov).

„Bylo dobře, že posily jsme měli rozjednány už od zimy, to nám pomohlo. Ušetřili jsme čas,“ uvědomuje si Dombrovský.

V přípravných zápasech Vřesina padla v Bohumíně (2:4) a Libhošti (1:4). „Jestli jsme silnější, nebo slabší, ukáže až soutěž, nicméně když vidím, co se děje v jiných klubech, jaká jména do přeboru přicházejí, tak se mi to těžko hodnotí. Předsezonní cíle jsou ale jasné. Jít do každého zápasu s ambicí uspět a jako u každého nováčka se zachránit,“ potvrzuje Petr Dombrovský.

„Zároveň se budeme muset naučit prohrávat. To myslím v dobrém. Když mužstvo poslední dva roky téměř neustále vyhrává, tak teď lze čekat, že přijdou i prohry, a s tím se musí naučit žít. Srovnat. To bude asi ten největší oříšek, který nás čeká,“ míní.

Domácí premiéru obstará nedělní souboj s Brušperkem, kde Dombrovský v minulosti působil. „Pro klub i celou Vřesinu to bude historická událost. Byl jsem se podívat na jejich generálku, mužstvo znám, takže pro mě to bude povýšeno na druhou, protože do Vřesiny jsem přicházel právě z Brušperku. Je to trochu citová věc, ale jinak se na chystáme jako na jakýkoliv jiný zápas. Očekávám solidní návštěvu a my chceme bodovat,“ uzavírá Petr Dombrovský.