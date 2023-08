Fotbalisté Vřesiny rozstříleli v nedělním zápase 4. kola krajského přeboru v tu dobu vedoucí Heřmanice 5:1, připravili jim první porážku v sezoně a sami se vyšvihli na třetí místo tabulky, kde jsou pouze o skóre za vedoucím duem Pustá Polom, Český Těšín.

Fotbalisté Vřesiny porazily v ostravském derby Heřmanice 5:1. | Foto: FC Vřesina

Domácí rozhodli ostravské derby v prvním poločase, během něhož si vypracovali tříbrankové vedení. Hrdinou domácích byli Strohalm a Antonín Hruzík. První jmenovaný se blýskl hattrickem, druhý se postaral o zbylé dva góly. „Přivítali jsme dočasného lídra soutěže, který v úvodních třech kolech neinkasoval branku a vstup nám vyšel perfektně. Dali jsme dvě rychlé, ač poměrně šťastné branky,“ řekl Deníku úvodem trenér Vřesiny Tomáš Kaventa.

„Hodně nám to pomohlo, všechny to uklidnilo. Dařilo se nám kontrolovat hru a mít míč na svých kopačkách. Před poločasem jsme přidali ještě třetí branku a do druhého poločasu vstupovali s komfortním náskokem. Definitivní odpor soupeře zlomil hned v úvodu druhé půle svou třetí brankou Kuba Strohalm a pochvalu zaslouží také krásná akce Tondy Hruzíka, který si pohrál s obranou soupeře a zvyšoval na 5:0,“ pochvaloval si domácí kouč.

„Heřmanice v závěru utkání střelou z dálky korigovaly výsledek na 5:1, čímž zkazily čisté konto našemu brankáři Honzovi Vidlářovi, který si však připsal debut v mužské kategorii v patnácti letech. I v tomto věku Johan po celý zápas dirigoval obranu před sebou a pomohl svým výkonem k hladkému vítězství. Z naší strany perfektně zvládnuté utkání, zůstáváme doma stále neporaženi,“ dodal spokojený trenér Vřesiny Tomáš Kaventa.

To jeho protějšek měl pochopitelně opačné pocity. „Klukům nešla za celý zápas upřít snaha, bojovali, ale byl to klasický zápas blbec. Brzy jsme dostali gól po chybě, další dva ještě do přestávky po různých odrazech, se kterými se nedalo nic dělat. Domácí tomu šli naproti, ale měli i štěstí. Máme mladý tým, nebudu nad tím po jedné prohře lámat hůl. Teď máme doma Brušperk a budeme chtít zase bodovat,“ uzavřel trenér Heřmanic Jaroslav Mlčoch.

4. kolo krajského přeboru (neděle 27. 8. 2023):

Vřesina – Heřmanice 5:1 (3:0)

Branky: 10., 42. a 52. Strohalm, 16. a 71. Antonín Hruzík – 79. Opata. Rozhodčí: Stankov – Petroš, Levinger. ŽK: Majkut – Velička, Řapek. Diváci: 164.

Vřesina: Vidlář – Brož, Bartonec (75. Chobot), Adam Hruzík, Tomáš Hruzík, Antonín Hruzík, Novák (46. Sobota), Wilk, Strohalm (80. Maršálek), Kozelský (58. Vojtek), Trojan (46. Majkut). Trenér: Kaventa.

Heřmanice: Andrejko – Košťál, Šimečka, Řapek (80. D. Mlčoch), Velička, Skoupý, Opata, Schaumann (46. Rozsypal), Sedlák, Račanský (80. Honus), Šlesár (46. Půda). Trenér: J. Mlčoch.