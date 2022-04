Koulizakose povolalo vedení řecké reprezentace do 15 let, Zástřešek pak absolvuje pod Karlem Havlíčkem ve stejné kategorii od úterý do čtvrtku soustředění Čechů v Náchodě. „Jako trenér i vedení jsme nadšení. Oba si to zaslouží. Jsou to perfektní kluci, poctiví, pracovití a obětaví, takže jim takový úspěch přeji,“ říká pro Deník Vítězslav Mooc, kouč hráčů do 15 let ve Vítkovicích.

Zejména k Zástřeškovi má speciální vztah, jelikož ho s jednou půlroční pauzou vede od jeho 11 let. „Vidím, jak na sobě pracoval a pracuje. Je dobrý charakterně, je oblíbený v týmu, zástupce kapitána a hovoříme spolu o všem,“ přiznává Mooc.

Začínal ve Staré Bělé, ještě v přípravce ale zamířil do Vítkovic a svými výkony si řekl o to, že letos v létě přestoupí ještě výš. „Má nabídky i z pražských „S“, ale já jsem mu řekl, že by prioritou měl být Baník. Má to tady kousek a Vítkovice by měly spolupracovat s Baníkem,“ je přesvědčený Vítězslav Mooc.

Přednostmi ofenzivního univerzála, který může nastupovat na pozici středního záložníka i útočníka, jsou individuální schopnosti. „Má rád míč, nemá problém projet celé hřiště, proto ho musím kočírovat, aby doteky omezil. Fotbal ho hodně baví. Třeba když byl zraněný, přišel se na tréninky aspoň podívat. Je pracant. Vidím v něm velký potenciál,“ má jasno jeho trenér.

„Kdysi jsem hrál ve Vítkovicích s jeho taťkou, to byl obránce, důrazný, Maty je rozdílný. Zároveň je nastavený, že může jít vysoko a daleko, ale odhadovat něco konkrétního, na to je brzy,“ upozorňuje vzápětí Vítězslav Mooc.

„Mám z toho obrovskou radost, že trénuji ve Vítkovicích reprezentanty. Vždyť právě Maty přeskočil plno hráčů z klubů jako jsou Sigma Olomouc, Baník Ostrava, Sparty, Slavie, nebo Zbrojovky Brno, kteří jsou jen náhradníky. Zaslouží si to,“ dodává.

Vítkovicím podle něj spolupráce s Baníkem vyhovuje. „Velký podíl na tom mají Martin Hloch (předseda Vítkovic) a Roman Holiš (šéf mládeže Baníku). Jejich zásluhou se to rozběhlo a vše funguje,“ míní Mooc.

„Vždyť nabídky jsou i na další hráče. Je to známka toho, že dobře pracujeme a kluci se zlepšují. Pro mě je priorita z průměrných dělat výborné, aby se pak posouvali dál a do lepších klubů,“ nastiňuje svůj záměr. „Věřím, že Maty s Georgiosem budou motivací pro mladší kluky, ukázkou, že to jde,“ doufá Mooc.

Zároveň i on sám má velké plány. „Chci otevřít školičku pro děti od tří do šesti let. Hodně rodičů mě oslovuje, tak uvidíme,“ nechává vše otevřené Vítězslav Mooc.

Ani jeho pochopitelně dotační kauza netěší. „Nemohu o tom mluvit, ale jsem rád, že se lidé už brzy dozví pravdu. Podle mě by těch dvacet trenérů nemělo už nikdy trénovat děti, je to obrovský skandál, co se dělo ve Vítkovicích 1919,“ kroutí hlavou Mooc.

Právě on později založil s Martinem Hlochem Akademii MFK Vítkovice. „Začínali jsme s deseti kluky, vedení Vítkovic 1919 nám bránilo v soutěžích, trénincích. Vše jsme dělali pro děti a po dvou letech máme téměř 500 členů. Děkujeme Baníku Ostrava, panu Brabcovi a Romanu Holišovi, v nejhorších momentech nám pomohli. Dnes tu máme nové a čisté MFK Vítkovice,“ uzavírá Vítězslav Mooc.