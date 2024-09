Ostravané sice brzy prohrávali po trefě Barana, ale Opata zanedlouho vyrovnal. Heřmanice měly několik možností, jak skóre otočit, ale nepovedlo. Žádnou z nadějných akcí už k úspěchu nedotáhli. „Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř. Sice nováček, ale když prohrál, tak o gól, porazil i Kravaře, což je asi nejlepší tým v soutěži. Bylo jasné, že to nebude lehké,“ řekl kapitán a hrající asistent trenéra Heřmanic Roman Košťál.

„Troufám si říct, že v prvním poločase jsme byli daleko nebezpečnější, protože Staré Město vyrobilo vzadu spoustu chyb. Jenže to dopadlo tak, že ze dvou střel nám dalo dva góly. Takže rozhodla efektivita. Když nám tolikrát namažou, místy až neskutečně, tak si s tím musíme počínat daleko lépe. Místo toho, abychom sami vedli, tak nás pak potrestali,“ pokrčil rameny.

„I to se bohužel stává, ale neznamená to, že bychom se měli za svůj výkon stydět,“ dodal sedmatřicetiletý stoper Roman Košťál.

close info Zdroj: David Hekele zoom_in Roman Košťál, kapitán a hrající asistent trenéra Heřmanic.Klíčovou pak byla 61. minuta, kdy podle názoru hostů skórovali domácí i díky ofsajdovému postavení. Ještě po zápase někteří hráči u sudích protestovali. „Nebudeme se ale na rozhodčí vymlouvat. Ti nám to neprohráli. Prostě se nám to zdálo evidentní, útočník soupeře se také divil, že to pustili, ale i tohle se stává. Jako chyby děláme my, dělají je i rozhodčí,“ pronesl Košťál.

Po řadě změn v letní pauze Heřmanice uhrály z devíti klání tři vítězství. Devět bodů je zatím řadí do středu tabulky páté nejvyšší soutěže, byť soupeři pod nimi mají odehráno až o dva zápasy méně. „Oproti minulému roku jsme udělali razantní změny, protože to z naší stran bylo velice špatné. Seděli jsme s vedením i hráči, že to tak dál nejde. Myslím si, že některé kroky se vydařily, zejména v tréninkovém procesu, vhodně jsme to doplnili, ale na začátku soutěže tomu některé výsledky neodpovídají,“ zmínil.

„Bohužel, trápí nás úzký kádr, k tomu dva hráči dostali červenou v úvodu a tři čtyři zápasy stáli. Dva kluci odjeli na dovolenou, jeden byl zraněný, což je polovina týmu. Teď, kdy se nám to pomalu vrací, tak se zvedáme. Myslím si, že už to nejsou loňské Heřmanice. Jen na to musíme navázat a krok za krokem jim vrátit důstojnější roli, protože minulá sezona, to byl po zimních odchodem, za které nepřišly náhrady, očistec. Při pár absencích pak museli hrát kluci z béčka, což se na výsledcích podepsalo, i když jsme rádi, že nám pomohli,“ popsal Roman Košťál s tím, že cílem není jen prostá záchrana v soutěži.

Mužstvo z Dolních Datyní posílili Jakub Piskoř a Tomáš Zbavitel. „Běhaví kluci, kteří nám zalepili problematické posty. Celkově je tým výrazně lepší, než v minulé sezoně, a když se nám vyhnou zranění i červené karty, tak jsme schopni hrát s každým. Třeba i s Kravařemi, které jsme pozlobili, jak nikdo,“ uzavřel.

FK Staré Město – Heřmanice Slezská 4:1 (2:1)

Branky: 3. a 61. Baran, 29. Buchlovský, 68. Boček – 15. Opata. Rozhodčí: Dimun – Pasterčák, Ganczarczyk. ŽK: Boček – D. Mlčoch. Diváci: 268.

Sestava Heřmanice: Andrejko – Velička, Skoupý, R. Košťál, Piskoř – Šlesár (86. D. Košťál), D. Mlčoch (71. Šimečka), Zbavitel, Rác (84. Horvát) – Řapek (86. Dehner), Opata. Trenér: J. Mlčoch.