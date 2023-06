Proč konečně? O postup do I.B třídy se v Markvartovicích pokoušeli už v minulých třech sezonách. Dvakrát jim cestu přehradil koronavirus a předčasné ukončení soutěží, loni byla lepší rezerva Hlubiny. „Pocity? Samozřejmě dobré, protože když se snažíte něco tvořit, a pak se to podaří, tak to člověka potěší. Máme ohromnou radost,“ líčil kouč Martin Rozhon.

Ostravě vládne Ajax, do kraje po sedmi letech. Budou se radovat i Petřkovice?

Že si to rozdají Ajax s Odrou, bylo zřejmé už na podzim, kdy oba celky zbytku tabulky utekly. Nakonec Markvartovice vydolovaly 59 bodů za dvacítku vítězství. Jen dvakrát odešly ze hřiště poraženy. „Pozitivní je, že jsme postoupili. Trochu mi ale vadí, že když jsme hráli s papírově slabšími soupeři, i výkon šel dolů. Ale s první pětkou to byly velmi dobré zápasy, úrovní srovnatelné s tím, co nás čeká v I.B třídě,“ hodnotil ročník Rozhon.

Tým nijak neovlivnila ani informace z víkendu, že by měly nakonec postupovat oba. „Já to věděl, ale nikomu jsem to nepředával. Nechal jsem si to pro sebe,“ pokrčil rameny Rozhon.

Kouč Skotnica o sezoně Hlubiny: Téměř nikdo nás nepřehrál. MSFL? Šatna půl napůl

Lumír Neuwirth.Zdroj: Ajax Markvartovice

Za klíčový faktor považuje útočníka Lumíra Neuwirtha. Bratr bývalého obránce Baníku či Plzně, v jejichž dresech nasbíral celkem tři ligové tituly, byl s šestnácti brankami nejlepší střelec týmu. V celé soutěži skončil sedmý. Především je ale autorem nedělní vítězné trefy.

„V polovině sezony nám odešel Vojta Osvěčík do Benešova a nepodařilo se nám najít náhradu. Jenže starý kozák Lumír to vzal na sebe, dal góly, takže to bylo zásadní. Stejně jako to, že kabina je čistá, dobrá atmosféra,“ podotkl Martin Rozhon, který se nemůže dočkat jiné a nové konfrontace.

Hlubina třetí ligu odmítla. Málem jsme se rozpůlili, říká předseda. Co důvody?

„Tři roky jsme hráli proti stejným soupeřům, takže se těšíme na změnu. Zároveň ale ty týmy známe, protože jsme s Hrabovou, Píští, nebo Záblatím hráli přátelské zápasy. Věřím, že vhodně doplníme kádr a budeme konkurenceschopní,“ zadoufal Rozhon s tím, že počítá s posílením mužstva.

„Ujasnili jsme si, za jakých podmínek, vytipovali jsme si hráče a vypadá to, že bychom mohli být silnější. Dva tři kluky asi bude nutné dotáhnout,“ poznamenal kouč. „Každopádně jsme rádi, že se oddíl stabilizoval, teď jdeme nahoru a ani v kraji nechceme hrát druhé housle,“ uzavřel Martin Rozhon.