/FOTOGALERIE/ Vítězem městského přeboru Ostrava jsou pro ročník 2022/23 fotbalisté Markvartovic. Klub z vesnice na pomezí třetího největšího města Česka a opavského okresu porazil v nedělním závěrečném kole a přímém souboji lídrů tabulky gólem Lumíra Neuwirtha Petřkovice 1:0, postupuje tak do I.B třídy. Smutnit ale zřejmě nebude ani tábor poražených.

Ajax Markvartovice - Odra Petřkovice 1:0 (18. června 2023). | Foto: Ajax Markvartovice

Markvartovický Ajax se tak na krajskou úroveň vrátil po sedmi letech. V roce 2016 ukončil své působení v krajském přeboru, když klub nesehnal hráče, aby mohl nastoupit do nového ročníku. Musel tak začít od nejnižších pater fotbalové hierarchie.

„Pocity? Samozřejmě dobré, protože když se snažíte něco tvořit, a pak se to podaří, tak to člověka potěší,“ popisoval trenér domácích Martin Rozhon. „Tři roky o postup bojujeme, dvakrát nám ho vzal covid, minulý rok béčko Hlubiny, ale teď se to podařilo a máme ohromnou radost,“ dodal Rozhon.

Euforii odpálila vítězná branka útočníka Lumíra Neuwirtha. Bratr někdejšího obránce a ligového mistra s Plzní i Baníkem Aleše se trefil již ve třinácté minutě a rozjásal většinu z oficiální návštěvy 450 lidí. Nikomu dalšímu se se skóre už pohnout nepodařilo.

„Bohužel, nebyli jsme schopni míč dvakrát odkopnout, prohrajeme souboje, pak je roh, chyba stopera a z toho plynoucí gól. Sami naopak nic neproměníme, máme šance, ale bombardéra, který by je zužitkoval, už ne. Trefíme jen tyčku,“ litoval kouč Petřkovic Jiří Brančík.

„Jinak jsme po celý druhý poločas byli lepší, měli jsme převahu, jen chyběl gól. Ale i tak jsem spokojený, protože nikdo nezklamal, jsem hrdý, holt i takový je fotbal,“ dodal šéf petřkovické lavičky.

Ajax Markvartovice - Odra Petřkovice 1:0 (18. června 2023).Zdroj: Ajax Markvartovice

Tým šel do utkání uvolněně. Důvod? „Už ráno jsme se dozvěděli, že bychom měli postoupit i ze druhého místa. A kluci to věděli. Přesto jsme chtěli vyhrát, dokázat, že to umíme, ale kvalitní stoperská dvojice Markvartovic nás pokryla,“ uznal Brančík.

Informace, že by z Ostravy měli jít nahoru dva, se donesla i k domácím. „Já to věděl, ale nikomu jsem to nepředával. Teď je otázka, jestli se někdo neodhlásí. Proto to je ještě není úplně jasné, nicméně jsem rád, že my to řešit nemusíme,“ oddechl si Rozhon, který zdůraznil vyrovnanost klíčového utkání. „Nemuseli jsme se nikam hnát, soupeře jsme kromě tyčky k ničemu nepustili, takže stačil jeden gól,“ přiblížil kouč Ajaxu.

Sezona se tak v Markvartovicích bude hodnotit převážně kladně. Jak jinak. „Jsme rádi, že se oddíl stabilizoval, teď jdeme nahoru a ani v kraji nechceme hrát druhé housle,“ uzavřel Martin Rozhon.

Ajax Markvartovice – Odra Petřkovice 1:0 (1:0)

Branka: 13. Neuwirth. Rozhodčí: Slavík – Gába, Handlíř. ŽK: Hájek, K. Klos, Kremzer, Macák – Kundrát. Diváci: 450.

Markvartovice: Hájek – Tchuř, Horák, K. Klos, M. Klos, Kremzer, Macák, P. Sedláček, D. Sedláček, Neuwirth, Krumpholz. Trenér: Rozhon.

Petřkovice: Šráček – Körner, Vančo, Bystroň, Činčala, Vošvrda, Georgiou, Václavík, Kundrát, Latocha, Telnar. Trenér: Brančík.