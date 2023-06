/FOTOGALERIE/ Lépe to vyjít nemohlo. Bod rozdílu, před nimi poslední kolo ročníku, které je zrovna svedlo proti sobě. Dvě vesnice, téměř sousedé, jelikož je dělí jen pár kilometrů a jiná obec Ludgeřovice. Fotbalisté Markvartovic a Petřkovic si to v nedělním duelu 14. kola městského přeboru Ostrava (17 hodin) rozdají na férovku mezi sebou o to, kdo soutěž vyhraje a postoupí do krajské I.B třídy. V mírně lepší pozici jsou domácí.

Rýsovalo se to tak už nějakou dobu, minulý týden však bylo zřejmé, že na velký střet přece jen dojde. Vysoká víkendová výhra Markvartovic 5:0 v Pustkovci jen upravila „pravidla hry“, za jakých oba rivalové půjdou do závěrečného a rozhodujícího klání.

Ajax, jak si markvartovičtí říkají, má o bod víc. K tomu na podzim pod Landekem vyhrál 1:0 gólem Jakuba Rzidkého, a je tak jasné, že pokud si Odře nepodlehne ve hře, bude slavit.

„Že jsme v této pozici, jsme si zavinili sami nesmyslnou prohrou na Slovanu Ostrava. To dodnes nepochopím. Mít teď ty tři body, jsme v klidu. Zvlášť když vzápětí jsme ztratili další bod s Vratimovem. To jsou rozhodující chvíle. Takhle holt musíme vyhrát,“ uvědomuje si trenér Petřkovic Jiří Brančík.

„My postupujeme v podstatě tři roky po sobě. Dvakrát nám to vzal covid, loni pak béčko Hlubiny. Teď to zkoušíme znovu a děláme vše pro to, aby se nám to podařilo,“ říká jeho kolega na straně Markvartovic Martin Rozhon, který nemá jasno, jestli lepší vzájemný zápas, postavení v tabulce i domácí prostředí je výhodou.

„To vám řeknu až po zápase,“ usmívá se. „Proti sobě ale budou dva vyrovnané mančafty. Ano, my můžeme remizovat, ale nechceme na to spoléhat. To je ošidné a mohlo by nás to mrzet,“ připomíná Martin Rozhon.

Brančík má o utkání svou představu. „Uvidíme, co udělá divácká kulisa. Podle mého to ale nebude nic moc pěkného,“ přemýšlí nad atraktivitou fotbalu a předvedené hry.

Výsledkově ale svému mužstvu věří. „Máme za sebou těžké zápasy v Brušperku i Dolní Lhotě, které jsme vyhráli těsně 2:1, a dokázali jsme si, že fotbal umíme hrát. Do Markvartovic jedeme s tím, že nemáme co ztratit, víme, že musíme zvítězit, nelze kalkulovat a víc se ničím nesvazujeme,“ říká rázně Jiří Brančík.

Stavět chce na kvalitní defenzivě. „O ni se můžeme opřít,“ je přesvědčený kouč Petřkovic. „Složení sestavy mám v hlavě, ale ještě mohou nastat změny. Zároveň soupeře máme přečteného, stejně asi jako on nás, takže věřím, že budeme nachystaní. Poslední zápasy jsme zvládli, není důvod si myslet, že teď se to nepodaří,“ dodává Jiří Brančík.

„Plány? Ty jsou tajné,“ zůstává s nadsázkou tajemný Martin Rozhon. „Já myslím, že překvapit toho druhého bude těžké, protože se navzájem známe, jsme blízko sebe, takže budou rozhodovat maličkosti. Bude to o vůli, protože ani jeden z týmů by se ve vyšší soutěži neztratil. Bohužel ale postoupí asi jen jeden, tak uvidíme,“ nechává vše otevřené.

„Každopádně od začátku máme vysoké cíle. Chtěli jsme klub stabilizovat, to se povedlo, teď je tým i konkurence schopný, a proto nadešel čas postoupit. Nemůžeme se dočkat neděle,“ uzavírá Martin Rozhon.