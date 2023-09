/FOTOGALERIE, VIDEO/ Odehráno je sice teprve čtyři až pět zápasů, už nyní je zřejmé, kdo v této sezoně bude aspirovat na postup z městského přeboru Ostrava. Stejně jako v minulém ročníku se dobře jeví Dolní Lhota s Václavovicemi, na jaře třetí a čtvrtý celek soutěže. Jako hlavní adept se ale nyní vypadá tým, který byl hned za nimi – Koblov. „Letos chceme přebor vyhrát a postoupit do I.B třídy,“ hlásí jasný cíl trenér a předseda ostravského celku Lukáš Kaleta, s nímž v příštích dnech přineseme obsáhlejší rozhovor.

Fotbalový areál v Koblově (19. září 2023).

Není to tak dávno, kdy když se řeklo Koblov, řada lidí si představila cestu spíše do Mordoru, než někam do fotbalově kultivovaného prostředí. To už je však pryč. Realitou je zrekonstruované zázemí, nebo trávník, o kterém se nebojí místní prohlásit, že je nejlepší v Ostravě. „Lepší mají možná jen ve Vítkovicích na Městském stadionu,“ míní Lukáš Kaleta, šéf klubu.

Nyní došlo i na sportovní cíle. V týmu už v minulé sezoně bylo několik hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží, další dorazili v létě. Libor Bartoš, Miroslav Tóth, nebo hlavně střelec David Zbořil. Ten ostatně potvrzuje svou kvalitu přesahující úroveň přeboru i nyní, když ve čtyřech duelech nasázel šestnáct branek.

Zaskvěl se především proti Hrušovu, na nedávné demolici v neuvěřitelném poměru 22:0 se podílel sedmi zásahy. „I pro mě to bylo milé překvapení, i když musím přiznat, že kvůli zdraví jsem zrovna na tom to utkání nemohl být. Tohle ale asi nikdo nečekal,“ připouští Kaleta. „Ale co jsem slyšel, tak u soupeře mělo dojít k nějakým hádkám, frustraci. Není divu, když je poločas deset nula. Na druhé straně klobouk dolů, že to dohráli, jiní by se sebrali a ani by zápas nedokončili. Prý to ale odchodili,“ dodává.

Předseda fotbalu v Koblově Lukáš Kaleta.Zdroj: David Hekele

Naposledy jeho mužstvo smetlo Svinov na jeho půdě 7:0. Koblov se tak pyšní stoprocentní bilancí dvanácti bodů. Skóre? 43:3! Teď ale dojde na první zásadní test. Sokol přivítá Václavovice, které v minulém kole ztratily bod výhrou na penalty v Dolní Lhotě. Ta za lídrem zaostává o dva body, má však odehráno o zápas více.

„Všechno bereme s pokorou, zápas s Václavovicemi nám opravdu ukáže, jak na tom jsme, jak jsme se připravili,“ uvědomuje si Kaleta. „Soutěž je sice tříkolová, takže ještě to neznamená nic definitivního, ať uspějeme, nebo ne, ale bude to první měřítko naší výkonnosti. Já doufám, že potvrdíme, že bychom soutěž měli ovládnout,“ věří.

„Letos chceme přebor vyhrát a postoupit do I.B třídy, na to bychom chtěli hned navázat a jít znovu nahoru,“ uzavírá sebevědomými plány Lukáš Kaleta, který se v obsáhlém rozhovoru, jenž přineseme v dalších dnech, dotkl také tématu odměňování hráčů, mládeže, nebo zájmu o fotbal v Koblově.