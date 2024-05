Kam za fotbalem? Dvakrát na Baník, postup se může slavit na Bazalech i Hlubině

/FOTOGALERIE/ Tenhle víkend by se mohl stát parádním fotbalovým svátkem ve městě. Oslavy by mohly začít v sobotu na hřišti Unie Hlubina, která čtyři kola před koncem divize F vede tabulku s náskokem 9 bodů. Pokud třetí Vratimov dopoledne porazí druhou Opavu B a lídr odpoledne doma nazaváhá s jedenáctým Krnovem, mohlo by být rozhodnuto o postupu Unie do MSFL. Tu by mohla v neděli naopak opustit rezerva Baníku Ostrava. Před druhým Zlínskem má čtyři kola před koncem náskok 11 bodů, a když si na Bazalech poradí se šestnáctým Uherským Brodem, mohla by se začít připravovat na druhou ligu. A odpoledne se na Městském stadionu ve Vítkovicích „áčko" popere se Slováckem o 4. místo v ligové tabulce a s ním i o účast v pohárové „Evropě".

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte