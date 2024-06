Pocity jsou nádherné. Ale upřímně, u mě to bylo spíše po Svinovu, kdy jsme to pořádně oslavili. Teď samozřejmě také, klub měl navíc sto let, je to paráda, diváků přišlo hodně, ale už jsme věděli, že máme své jisté. To hlavní prostě proběhlo o týden dřív. Ale máme velkou radost, že se to konečně podařilo.

Upřímně, nejvíc nám pomohli asi soupeři. Nečekal jsem, že Václavovice ztratí na podzim dost bodů se Slovanem doma. A teď klopýtly v Šenově, mám ten dojem. Vyhrály až na penalty, což nám pomohlo, byli jsme vlastně psychicky dost nahoře. Zklamaný jsem i z Dolní Lhoty. Myslel jsem si, že bude silnější a víc kousat. Naštěstí ne, takže jsme pak věděli, že de facto kromě Václavovic není nikdo, s kým bychom mohli ztrácet. A i když se objevila zranění, měli jsme silnou lavičku, že změny nebyly poznat. Naopak, ve druhých poločasech jsme byli vždy silnější.

Dvojitá oslava v Ostravě! Koblov si hýčkal trofej a rival zjistil: Postupujeme!

Řekl jste, že vás zklamala Dolní Lhota, ale co vůbec úroveň soutěže? Vždyť máte výhry jako 22:0, 14:0, blížili jste se hranici dvou set nastřílených branek…

A to se stalo, že Dolní Lhota nepřijela a Michálkovice zrušily domácí zápas. Oba ty zápasy skončily kontumací. Kdyby se hrálo a chtěli bychom, třeba těch dvě stě branek opravdu dáme. (usmívá se) Ale je to zklamaní. Vůbec přístup některých týmů. Soutěž to pak samozřejmě znehodnocuje. Někdy mi připadalo, že to kluby dělají jen proto, aby si tam nějací – s prominutím pánové – šli zaběhat. Vždyť u některých to ani o běhání není, protože se pak dozvíte, že vůbec netrénují. Jdou si zakopat a pak na pivo. Takhle to my v Koblově dělat nechceme.

V posledním zápase s Václavovicemi jste vedli 3:1, ale soupeř v závěru vyrovnal a získal bod, který potřeboval. Nemrzí člověka, že sezona neměla vítěznou tečku?

Jasně. Vždy chceme vyhrát. Před zápasem jsem se doslechl, že by jim možná stačil bod, ale s jistotou to nevěděli ani oni.

Fotbalisté Koblova proti Václavovicím.Zdroj: Deník/David Hekele

Prý se to dozvěděli až po zápase…

Před penaltami. Upřímně, oni do zápasu vstoupili velice dobře. Byli fakt motivovaní, chtěli vyhrát, kdežto z naší první půlky a některých hráčů jsem byl zklamaný. V kabině tak byl o poločase proslov a potom nastala jízda, dominovali jsme a možná jsme mohli přidat více branek. V závěru byla chyba gólmana, nesmyslná, když vyběhl na centr, který nemohl mít. A pak zklamali starší hráči, kteří místo toho, aby podrželi míč, tak pořád útočili a útočili, přitom nebylo třeba někam spěchat. Z jednoho útoku byl brejk, po kterém jsme znovu inkasovali. Jestli se ale ptáte na to, že by za námi někdo chodil, tak to ne.

Plný počet bodů, sto gólů. V Ostravě suverénem Koblov. Kouč: Jedeme podle plánu

Takhle to myšleno nebylo…

Každopádně bod je málo, samozřejmě. Chtěli jsme vyhrát, protože to byl jediný soupeř, který byl schopný s námi hrát. Na druhé straně my v sezoně ani jednou neprohráli, jen na penalty, což je vždy vabank.

Asi se ale těšíte na to, až podobných vyrovnaných zápasů, kdy budete muset hrát naplno, budete mít víc, co?

Určitě. Já I.B třídu sledoval, něco jsem viděl a s některými soupeři jsme se potkali už v zimní lize. Ta soutěž bude kvalitnější, i když vím, že některé týmy ze spodku tabulky na tom budou asi podobně, jako teď v městském přeboru. Samozřejmě vím, že tam jsou týmy jako Záblatí, Ostrava-Jih, Markvartovice, Petřkovice, nebo Hlubina, proti kterým budeme muset prokázat, že máme kvalitu. Nicméně se netajím tím, že bychom chtěli postoupit hned výš do I.A třídy. Uvidíme. Dokonce mi někdo říkal, jestli to nechci dokonce koupit, tak jsem se začal smát, protože ani nevím, že něco takového je možné. (směje se) To jsem byl v šoku. My si to chceme vybojovat na hřišti.

Fotbal v Koblově vzkvétá, ale… Šéf: Spíše narazíte na měšťáky. Co odměny hráčů?

Budete potřebovat posílit, že zatímco přebor vám nedorazy na určitých pozicích „povolil“, ale v I.B třídě by vás to mohlo ztrestat?

Samozřejmě se budeme muset vyrovnat s tím, že nelze střídat hokejově. Jak říkám, netajím se ambicí jít hned dál nahoru a už v minulém přestupovém okně se mi podařilo udělat čtyři hráče. Určitě posilujeme, vím, kde nás tlačí bota. Dokonce někteří hráči kvůli věku sami řekli, že končí, ale myslím si, že to vhodně doplníme a budeme ještě silnější, než jsme byli.