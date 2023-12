„Když se podíváte na tabulku, tak ano, vypadá to snadno, ale pořád je to tříkolový systém, pořád tam máme zajímavé soupeře jako Václavovice, Slovan, nebo Dolní Lhota. Tam se ještě bude lámat chleba,“ zůstává v pozoru trenér Lukáš Kaleta. „Nesmíme nikoho podcenit, ale je to příjemné,“ přiznává.

Fotbal v Koblově vzkvétá, ale… Šéf: Spíše narazíte na měšťáky. Co odměny hráčů?

Nejvíce se vyjímá výhra 22:0 nad Hrušovem, nebo dva desetigólové výprasky v Michálkovicích (10:1) a se Šenovem (10:2). Nicméně největší hodnotu má triumf nad Václavovicemi (2:1). „Složité jsme to ale měli i na Slovanu Ostrava, kde ani já nevěřil, že to otočíme,“ naráží Kaleta na fakt, že k obratu a vítězství 3:2 došlo v úplném závěru.

„Bylo to i štěstí. Domácí byli asi už v takové euforii, že si mysleli, že to už dohrají do vítězství. Nebyl to ale konec,“ oddychne si i s odstupem. „Ale je pravda, že sto branek za polovinu sezony jsem nezažil. Asi je vidět, že patříme jinde, v útoku jsme silní,“ uvědomuje si Lukáš Kaleta.

Fotbalu v Ostravě vládne Koblov, rivala rozdupal 22 góly. Ambice? Zcela jasné

V zimě žádné převratné změny v kádru, z něhož 39 vstřelenými brankami vyniká útočník David Zbořil, nečeká. Určitě ne směrem ven, naopak dovnitř by určité doplnění uvítal. „Mužstvo máme dobré, chemie v něm funguje, daří se nám, takže do toho nechci příliš sahat. Aby to nebylo kontraproduktivní,“ líčí předseda. „Tři nové hráče bych ale chtěl,“ dodává vzápětí.

„Vytyčili jsme si nějaký plán, tím je postup do I.B třídy, a za tím si jdeme. Není mi známo, že by někdo chtěl odejít,“ uzavírá Lukáš Kaleta.