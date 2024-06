Tak trochu v hromadnou oslavu se proměnil závěr sobotního vrcholu 27. kola městského přeboru Ostrava, v němž Koblov remizoval s Václavovicemi 3:3 a nakonec padl na penalty (2:4). Zatímco domácí se s pohárem radovali z vítězství v soutěži, které si zajistili už o týden dřív, hosté se ještě před penaltovým rozstřelem dozvěděli, že zisk bodu jim zaručuje postup do krajské soutěže I.B třídy. „Když vyhrajete soutěž o deset bodů, nejsou z toho takové emoce, jako když postoupíte takto. Bylo to jako naše finále Ligy mistrů,“ neskrýval trenér Václavovic Lukáš Ometák.

Oslavy fotbalistů Sokolu Koblov po postupu do I.B třídy. | Video: David Hekele

Koblov už měl po týden staré výhře ve Svinově své jisté. Tým kouče Lukáše Kalety, v němž působí řada hráčů se zkušenostmi s mnohem vyššími soutěžemi, v ročníku nasázel neuvěřitelných 175 branek, šedesát z nich vstřelil kanonýr David Zbořil. Ani jednou v normální hrací době neprohrál, pouze dvakrát na penalty a vždy s Václavovicemi, které byly jediným vážnějším konkurentem Sokolu.

Nebylo tak divu, že fotbaloví příznivci, kteří v sobotu zavítali do zrekonstruovaného areálu na okraji Ostravy, se těšili na převzetí poháru a pokračování postupového juchání, které bylo součástí oslav stého výročí klubu. „U mě došlo na největší radost a emoce už po Svinově. Ale byla to paráda. Přišlo hodně diváků, fotbal bavil, takže nádhera. Máme radost, konečně se to podařilo,“ těšilo Lukáše Kaletu, který je zároveň předsedou klubu.

„Na tenhle okamžik jsme v Koblově všichni čekali. Celou sezónu jsme poctivě odmakali, od začátku do konce jsme si za tím šli. Stát se mistrem soutěže a zvednout pohár nad hlavu, to je nejkrásnější odměna,“ vyznal se brankář Koblova Richard Silber, pro něhož jde o třetí postup ve fotbalovém životě.

On a jeho spoluhráči však nakonec nebyli jediní, kdo na hřišti mohli křepčit nadšením. Po šesti letech se do kraje vrací i Václavovice, byť hráči ani trenéři o tom dlouho neměli ani tušení. „Nejkrásnější na tom všem bylo, že jsme před zápasem věděli, že potřebujeme tři body. Bod by nám dával naději tak dvacet třicet procent. Že nám stačí, jsme se dozvěděli před penaltami, takže vypukla krásná euforie. Pocit, který každý chce zažít,“ rozplýval se trenér druhého celku tabulky Lukáš Ometák.

Fotbalisté Koblova proti Václavovicím.Zdroj: Deník/David Hekele

Václavovice se o post nejlepšího celku na druhých místech v okresních přeborech v kraji praly na dálku s Nošovicemi. Díky přepočtu a koeficientu byl onen bod zlomový, byť ve výsledku postoupil i stříbrný tým z Frýdecko-místecka. „Bylo to zvláštní. Ještě jsme nevyhráli penalty a už jsme se radovali. I soupeř se divil, co se děje. Byl to krásný šok,“ kroutil hlavou Ometák s tím, že s ohledem na situaci vypadaly i oslavy. „Tím, že to bylo tak nečekané, proběhlo vše jen narychlo a improvizovaně. Naplno si vše užijeme o víkendu na zakončení,“ vylíčil Ometák.

Koblov ještě dvacet minut před koncem šlágru vedl 3:1, náskok však v závěru ztratil. „Ani nevím, jestli se to dá popsat. Já už ani nevěřil, ale můj asistent Radek Bednář ano. Udělal ještě nějaké tahy, zkusil to a vyšlo to. Neuvěřitelné. Prostě fotbal je nádherná hra,“ zůstal dojatý Lukáš Ometák.

„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, zakončit sezonu jak se patří. Na soupeře jsme se nekoukali, sami hosté nevěděli, jestli potřebují bod nebo tři, ale začali velmi motivovaně, chtěli zvítězit. Z první půlky jsem byl zklamaný, v kabině byl proslov a po pauze začala jízda, při které jsme mohli dát i více branek. V závěru ale přišla chyba gólmana, a i když jsem na hráče apeloval, aby se nikam nehnali, nedodrželi to a z brejku jsme inkasovali,“ přiblížil Kaleta.

„Ale jestli se ptáte na to, že by za námi někdo chodil, tak to rozhodně ne,“ vyloučil vzápětí šéf Koblova, který se nijak netají tím, že ač bude klub nováčkem, rád by si postupové oslavy za rok zopakoval a šel do I.A třídy. „Věřím, že na to máme,“ řekl Kaleta.

„Teď je potřeba to pořádně oslavit a pak se soustředit na novou sezónu v I.B třídě, jelikož nás čekají zajímavá utkání proti Markvartovicím, Petřkovicím, Ostravě-Jihu, nebo Záblatí. Myslím si, že diváci se mají na co těšit,“ dodal Richard Silber.

Václavovice by zase byly rády zařazeny do skupiny C, kde by na ně čekalo zejména atraktivní derby proti Sedlištím. „Máme k tomu osobitý vztah. Chceme se tím v I.B třídě uchytit napořád,“ uzavřel Lukáš Ometák.