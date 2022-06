Kouč Velké Polomi Bartoš: Zaplať pánbůh za hokejová střídání. Oslavy? Brutální!

Ve výsledku celý dvojzápas asi rozhodlo úvodních 20 minut prvního duelu, během nichž jste čtyřikrát inkasovali, že?

Nemyslím si. Možná psychicky, ale my od první minuty odvety věděli, že hrajeme doma, máme podporu, silný tým, umíme zápasy otáčet. Ve finále nám stačily dva góly na penalty, nebo tři na postup. Na hřišti to bylo vidět, dát gól na 2:0, tak myslím, že bychom dali více branek a slavili bychom my.

Jak reálně vidíte šance na postup i ze druhého místa?

V zákulisí toho padá hodně. I u A-týmu počítáme, zjišťujeme a tak, že by mohla divize vyjít. V případě béčka pak I.B třída. Doufáme, že nám to vyjde, i když jen ze druhého místa. Pokud ta možnost bude, chceme postoupit. V kraji už mělo být dávno, slušela by mu. Ale je to komplikované.

Zabýváte se tím hodně?

Ano. U A-týmu i B-týmu. S I.B třídou počítáme trochu i kvůli posílení. Především to ale chceme doplnit z našich dorosteneckých řad, kluky, kteří končí. Snažíme se jít touto cestou, nikoli odkupem hráčů odjinud. Na našich mladých chceme stavět, kvůli nim jsme cílili na postup.

Jak hodnotíte sezonu?

Rozpačitě. Doufal jsem, že hlubinskou sezonu zachráníme dalším pohárem, ale nechci říkat, že je vše špatně. Bojovali jsme o postup, byli jsme blízko, áčko také hraje o dobré umístění. Teoreticky postupové, šance je. Samozřejmě se vždy dá vše zlepšovat, my bychom rádi měli obě mužstva nahoře, ale nelze chtít vše. Neměli bychom být tak sebekritičtí. Myslím, že to byla dobrá sezona.

Narážel jste na atmosféru. Na to, že jde o poslední soutěž, tak byla skvělá, nemyslíte?

(pousměje se) Super, skvělá, chtěl bych fanouškům obou táborů poděkovat. Pak se hraje úplně jinak. I kluci to vnímají a podávají pak lepší výkony. Bylo by fajn, kdyby lidi chodili pořád.