Domácím chybělo kvůli zranění pět hráčů. „Museli jsme to doplnit dorostenci, což se na nás v prvním poločase podepsalo. Jinak věřím, že bychom Vřesinu potrápili víc,“ byl přesvědčený trenér Odry František Imrich. „Do druhé půle jsme šli s tím, že ji chceme vyhrát. To se povedlo, přispělo k tomu i to, že soupeř svou sestavu prostřídal,“ podotkl Imrich.

Petřkovice vykřesaly naději na obrat po pauze, kdy se prosadili Telnar s Važíkem, ale víc už nestihly. Zvlášť když pátou trefu Vřesiny přidal Fendrich. „Začátek druhého poločasu byl od nás trochu lehkovážný. Prostřídali jsme a našimi hloupými chybami se Petřkovice dostaly do hry. Naštěstí jsme brzy zvýšili na 5:2 a tím jsme jejich odpor zlomili,“ byl rád Kaventa.

„Ale myslím si, že kluci měli od začátku zápas pod kontrolou, šli do něj s jasným cílem vyhrát, udělat si to co nejlehčí. Nakonec ani nějaké větší komplikace nepřipustili, i když domácí těmi góly zjistili, že to jde a byli nepříjemní. Myslím si, že se projevila naše kvalita,“ dodal šéf vřesinské střídačky.

Zisk poháru berou ve Vřesině jako úspěch. „Když už jsme se do něj dostali ze zimního turnaje, tak si potom kluci za tím šli. Chtěli ho vyhrát, byl to cíl. Jsem rád, že k tomu takhle přistupují. Na druhé straně v krajské fázi by nás mohly čekat až tři další zápasy, což při našem úzkém kádru a marodce by mohl být problém,“ uvědomil si Tomáš Kaventa. „Naštěstí se nám někteří marodi pomalu vrací, takže se dostáváme zase na těch šestnáct hráčů. Věřím, že nám to neuškodí a naopak to zvládneme,“ podotkl kouč.

„Někteří možní soupeři vypadají zajímavě, ale příští středu jedeme do Lichnova, který hraje jako Petřkovice I.B třídu, takže opět budeme favoritem. Asi to bude podobný zápas, takže bude důležité k tomu podle toho opět přistoupit. Uvidíme,“ nechal vše otevřené Tomáš Kaventa.

A co si z konfrontace s týmem o dvě soutěže výš berou Petřkovice? „Je to zrcadlo. Zrcadlo toho, že máme co dělat. Před námi je spousta práce, takže musíme makat, makat a nic jiného, než makat,“ uzavřel František Imrich.

Pohár Městského fotbalové svazu – finále:

Odra Petřkovice – FC Vřesina 3:5 (0:4)

Branky: 52. Telnar, 63. Važík, 89. Činčala – 15. Adam Hruzík, 19. Trojan, 23. Maršálek, 45. Chobot, 70. Fendrich. Rozhodčí: Slavík – Miolla, Závadský. ŽK: Körner – Antonín Hruzík, Ponížil. ČK: 90. Bystroň (Petřkovice). Diváci: 249. Vřesina postupuje do krajského poháru.

Petřkovice: Šráček – Körner, Vančo (18. Petruška), Bystroň, Činčala – Vošvrda, Kundrát, Telnar, Kusák (65. Pinkava) – Adámek (49. Štirba), Važík. Trenér: Imrich.

Vřesina: Simkanič – Bartonec, Novák, T. Hruzík (46. Fendrich), Trojan – Antonín Hruzík, Kozelský – Chobot (46. Segeťa), Maršálek, Brož – Adam Hruzík (46. Ponížil). Trenér: Kaventa.