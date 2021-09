SKUPINA B - 6. kolo: Polanka B - Gascontrol Havířov B 3:1 (3. Jaroš, 62. Koutný, 86. Sysala - 12. Béreš), Vratimov C - Michálkovice B 11:0 (7. vl. Bohačík, 13. Popelka, 15. Třiska, 25. Bandy, 30. Macák, 38. Macák, 60. Třiska, 63. Macák, 73. Nohel, 75. Popelka, 82. Házi), Velká Polom - Šenov 3:0 (39. Němec, 43. Šmída, 70. Němec), Václavovice - Brušperk B 3:0 (27. Hrabec, 73. vl. Rimmel, 79. Hrabec), Vřesina B - Hrabová B 2:6 (60. Gloser, 64. Koleček - 7. Nosreti, 13. Paluch, 25. Nosreti, 35. Myšák, 41. Myšák, 55. Nosreti), Dolní Lhota - Řepiště B 19:0 (1. Juchelka, 3. Židek, 8. Bubík, 13. Juchelka, 21. Bedry, 22. Juchelka, 27. Blanar, 30. Juchelka, 33. Bubík, 41. Dendis, 43. Kubíček, 56. Kubíček, 58. Kozelský, 61. Bjaček, 64. Bubík, 66. Juchelka, 72. Moravec, 81. Juchelka, 89. Juchelka).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.