„Ambice jsou jedna věc, realita druhá. Všechny týmy chtějí vyhrávat, hrát co nejlépe. Výsledek záleží na dalších faktorech, které ani nejsme někdy schopni ovlivnit. Uvidíme, jak to bude v budoucnu. Chceme ale do vyšších pater,“ řekl tehdy bývalý záložník.

Důvodem bylo hlavně to, že dorostenci, kteří po minulé sezoně měli posílit mužskou složku, se rozprchli. „Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme. Mužskou kategorii jsme teprve otevřeli, v létě jsme řešili určité problémy, jelikož kluci vycházející z dorostu nechtěli tak nízkou soutěž hrát, takže jsme se podle toho museli zařídit. Jsme ale rádi, že to takhle dopadlo,“ pochvaluje si Duhan.

Suverénně nejlepším střelcem soutěže je s 35 góly porubský Jan Dostalík. „S podzimem jsme spokojení, tam není co vyčíst,“ dodává Duhan.

Plný počet bodů, sto gólů. V Ostravě suverénem Koblov. Kouč: Jedeme podle plánu

Byl rád, že se tým vyhnul jakékoliv krizi. „Spíše dorostenci musí odehrál dva zápasy po sobě, což je náročnější. Zatím to ale všichni zvládáme,“ je rád s tím, že nyní by chtěl o patro výš.

Druhé „béčko“ Krásného Pole ztrácí devět bodů. „Každý sportovec by měl mít nejvyšší cíl. Ať už v tom, že chce vyhrát zápas, nebo pak že chce vyhrát soutěž. Určitě uděláme vše pro to, abychom uspěli,“ má jasno Milan Duhan.

A co změny v kádru? „Nemáme žádné indicie, že by některý z kluků měl odcházet, nebo končit. Pokud jde o posily, tak to musíme hlavně dorosteneckou složku. Uvidíme, co se podaří, a co ne,“ nechává na závěr Duhan věc otevřenou.