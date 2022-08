Později popsal, jak se vše seběhlo. „Za prvé, kdyby nepřišla nabídka od bývalého předsedy, nic by se neuskutečnilo. Druhou věcí je, že nemáme nikde domovský stánek, všude jsme v nájmu, žádné hřiště nevlastníme, včetně dřív Vítku. A město nepomáhá tak, jak by mohlo, protože pokud máte tři sta mládežníků, tak jedno hřiště vám nestačí. A stojí to kupu kupu peněz. Proto jsme si řekli, že uděláme projekt a i skrze město se pokusíme o dotační programy. To jsme realizovali,“ přibližuje Martin Hloch.

Klub se stále vyrovnává se ztrátou TC Vítek, kde se bude realizovat developerský projekt. „Není to jedna ku jedné, Vítek byl komfortnější,“ přiznává Hloch.

S areálem má klub velké plány. „Před rokem ale byly větší,“ podotýká. „To jsme netušili, že tam je územní rezerva na prodlouženou Železárenskou. To nás omezuje, ale chtěli bychom zázemí vylepšit, protože podmínky nejsou důstojné. A to jsme poměrně hodně peněz – v řádu statisíců – do toho už dali, aby tam byl bojler, voda, sprchy,“ vysvětluje Martin Hloch.

„Zvenku to zatím vypadá, že se nic nezměnilo, ale udělali jsme jakýsi krok dopředu. Bůhví, jak to dopadne,“ dodává.

Změn by se měla dočkat i místní malá umělka. „Měli jsme vymyšlenou novou od kraje ke kraji. Byť je to lichoběžník, tak to máme v krásném projektu. Včetně umělého osvětlení. Mysleli jsme si, že v měsících, kdy se nedá být na trávě, tak by to bylo pro trénink kategorií dětí, které hrají 4+1 a 5+1, přípravky. Teď se zdá, že toho nebudeme schopni, dokud se nevyjasní Železárenská, protože jsem pochopil, že obec na to má jiný názor. To se musí vyřídit na jiné úrovni, než jsme my,“ krčí rameny Hloch.

„Celkově to není žádný zázrak, ale v novodobé historii Vítkovice žádný areál nevlastnily. To, co jsme si vymysleli, nebude jednoduché tam vybudovat, ale nebráníme se ani spolupráci s městem. Uvidíme,“ nechává vše otevřené s tím, že primární je zařídit, aby klub důstojně existoval, než hromadit majetek.

„To nepotřebujeme. Chceme někam patřit, protože máme 330 hráčů, takže se musíte někde usídlit. A my dnes trénujeme od Hrabové, přes Markvartovice, Vistu, Slovan… Je to přefouknuté a zvláštní. To není cesta do budoucna,“ zakončuje Martin Hloch.