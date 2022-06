Podle svých slov vnímal jako povinnost vrátit Polom do I.B třídy. „Jsem neskutečně nadšený, protože máme úzký kádr, tudíž hraje dvanáct třináct lidí. Navíc se nám v prvním zápase vykartoval klíčový hráč Cihlář. Museli jsme to nějak nahradit. Ukopat, ubouchat, soupeř byl jednoznačně lepší,“ věděl.

„My ale byli trpěliví, podržel nás gólman… Jsem šťastný a oslavy budou brutální,“ dodal s úsměvem Bartoš.

Z Ostravy jde do kraje Velká Polom, v dramatické odvetě remizovala na Hlubině

Jak byste zhodnotit celý dvojzápas?

Nemůžu být spokojený s našim fotbalem, ale postup jsme museli ukopat. Byl to úkol od vedení, protože nám roste slušná dorostenecká generace a my nechceme, aby hráli nejnižší soutěž. Hráli jsme na brejky a dobře bránili. To byla cesta k úspěchu, protože Hlubina má v krajském přeboru kvalitní kádr a bylo jasné, že béčko budou chtít nabít. To se ukázalo, byli fotbaloví.

Trenér Josef Bartoš při oslavách postupu s fanoušky.Zdroj: Unie Hlubina/Jan Vlček

Věřil jste po srovnání na 1:1, že to už ukopete?

Vnitřně ano. Věděl jsem, že tam kluci nechají všechno, a jeden gól dáme. To se povedlo. Vyšlo střídání. Petr Šmída šel na přímý kop, zaplať pánbůh štěstí můžeme střídat hokejově. A skóroval.

Trenér Hlubiny Woznica o pohárech: Trnitá cesta, mám radost. Ocenil Vendryni

Se sezonou je tedy spokojenost, že?

Ano. V základní hrací době jsme prohráli jen jednou, s Dolní Lhotou ve fázi, kdy už soutěž byla rozhodnutá. O nic už nešlo. Klobouk dolů před kluky, jejich tréninkovou morálkou, jsou skvělá parta a mám je velmi rád.

Co nyní? Čeká tým posílení?

Bude muset přijít. Chceme stopera, středního záložníka a útočníka. Pak by mužstvo mohlo být konkurenceschopnější. Pokud posílíme, chceme hrát nahoře. Do šestého místa.

Krčmařík: Každá trofej je pro Hlubinu cenná. Teď už chybí jen poslední pohár

Hlubina využila i hráče z A-týmu. Naznačilo vám to, že by vaše mužstvo mohlo vzdorovat i soupeřům v kraji?

Stoprocentně. Smekám před trenérem Petrovem, jaký má mančaft a co s ním dokáže udělat.

Jaké budou oslavy?

Brutální! Zítra (v pondělí) mám dovolenou.