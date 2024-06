Mysleli jsme si, že v Koblově potřebujeme tři body. S bodem nám bylo řečeno, že je dvacet, třicet procent šance, že postoupíme. Když jsme se to dozvěděli, že to vyšlo i tak, tak už při penaltovém rozstřelu vypukla taková krásná euforie. To je asi pocit, který chce asi každý během svého fotbalového života zažít. Oslavy proběhly trošku v duchu oslav mistra soutěže Koblova, protože tam měli sto let, tak jsme tam chviličku zůstali a pak tím, že to bylo z naší strany trochu nečekané, byla ve všem improvizace. Naplno jsme si t užili o víkendu při zakončení.

Jak říkám, radost proběhla už na hřišti. Bylo to trošku zvláštní, protože ještě jsme nevyhráli ani penalty a už jsme se radovali. I soupeř z Koblova si říkal, co se děje, tak jsme jim říkali, že jsme postoupili z druhého místa. Byl to trošičku takový krásný šok.

Dvacet minut před koncem jste prohrávali 1:3, tak jaká byla v té chvíli nálada? Věřili jste ještě ve zvrat?

(usmívá se) Já ani nevím, jestli se to dá popsat. Musím říct, že už jsem skoro nevěřil, ale můj asistent Radek Bednář udělal nějaké tahy ještě pro to, ať to zkusíme aspoň na ten bod. A ono se to neuvěřitelně podařilo. Prostě fotbal je nádherná hra.

Jaká byla celá ta sezona?

Těžká, protože jsme věděli, že favorit Koblov je dobrý soupeř. My jsme pořád nevěděli, že budou postupovat dva a kromě nás jim nikdo nedokázal vzít body. Věděli jsme, že bude strašně těžké dostat se na první místo. Hlavně když jsme ztratili body v některých zdaleka ne těžkých zápasech.

Fotbalisté Koblova proti Václavovicím.Zdroj: Deník/David Hekele

Jak se vám hrálo při vědomí, že vedle sebe máte jasného favorita, který avizoval, kudy chodil, že pro něj je postup jasný cíl, nejlépe za rok zase…?

Václavovice měly zájem postoupit už dlouhodobě. My jsme od dob covidu, kdy jsme skončili v polovině sezony první, soutěž se přerušila, hráli pokaždé vrchní příčky. Jen se nám to nedařilo, vždycky nám to uteklo o nějaký bod. Teď jsme pro úspěch udělali maximum, sehnali jsme i určité posily, a podařilo se. Ale je pravda, že hodně se to neslo v duchu kvality Koblova. Věděli jsme, že přes něj to bude těžké. Ale pořád jsme doufali a proto jsme hráli aspoň na druhé místo, protože v okresu několik sezon po sobě postupovali dva. To se ukázalo být klíčové. Je neuvěřitelné, že jeden jediný bod nás posunul k postupu.

Cítíte to, jako že se vám vrátila předchozí léta?

Ano, je to krásný revanš. Neuvěřitelné pocity, když jste na tom hřišti, víte, že musíte vyhrát, abyste postoupil. Je to velký rozdíl v emocích proti tomu, když soutěž vedete o deset bodů a tři kola před koncem máte jasno. Pro nás to bylo takové finále Ligy mistrů. I klukům jsem to říkal. Krásné.

Vy pamatujete v klubu dobu, kdy se hrála naposledy I.B třída (2018/19), a kdy se spadlo do okresu, že?

Ano. Jako hráč jsem dvakrát postoupil do I.B třídy. Jednou z druhého a jednou ze třetího místa, dvakrát jsem jako hráč spadl. A teď jsem poprvé prožil postup z pozice trenéra. Musím říct, že je to ještě krásnější pocit, když víte, že ten tým to někam dotáhl.

Bylo na lidech z klubu z vesnice, že jim ta vyšší soutěž a lepší konfrontace, chybí?

Určitě. Víte, my máme krásnou mládežnickou základnu. Od přípravky po dorost jsou týmy na vrchních příčkách, dorost hraje v kraji, takže muži byli ve Václavovicích posledním složka, kterou jsme chtěli posunout někam výš. Záměr postoupit tu byl dlouho, to se povedlo a budeme se tam chtít udržet co nejdéle.

Vy sice jdete z městského přeboru Ostrava, ale Václavovice hrávaly I.B třídu skupinu C, tedy s kluby z Karvinska a Frýdecko-místecka. Už víte, jak to bude tentokrát?

Náš záměr je skupina C, protože jsme tomu blíže a máme k tomu větší vztah. Třeba kvůli derby se Sedlištěm. Kdysi jsme tu třídu hrávali a chtěli bychom znovu.

A jaké budou ambice?

Naše ambice budou udržet tým a hrát minimálně I.B třídu napořád. Nechceme se honit hned za dalším postupem.