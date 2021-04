DDoS útok. Tohle spojení v posledních hodinách rezonovalo v českém sportu. Fotbaloví fanoušci nemohli více než osm hodin na weby Slavie, ale také Viktorie Plzeň, Baníku Ostrava i mnoha dalších celků. V hokeji platil tentýž problém. "Tento web není dostupný."

Mělo to prozaický důvod. Většina klubů využívá služby společnosti eSports.cz. A právě její server napadli hackeři, kteří ho zahltili počtem přístupů.

"Zkoušeli jsme vypnout jen Slavii, ale cílí na celý server," vysvětlil pro Deník ředitel společnost David Schlegel, který má za to, že jde o reakci na aféru týkající se Ondřeje Kúdely. "Tohle není náhoda, navíc už se to u Slavie jednou stalo, bylo to po skandálu s Dynamem Kyjev v roce 2018."

Tehdy se mluvilo o útocích z Ukrajiny, teď jde podle všeho o Skotsko a Finsko (odtud Glen Kamara, adresát urážek, pochází).

"Nelze říct, odkud je to vedeno. Tváří se to, jako by to šlo odevšad," dodal Schlegel.

❗️ | Omlouváme se za dočasnou nedostupnost webu https://t.co/2h7aPdXjp5. Oficiální web Slavie bojuje od ranních hodin s cíleným DDoS útokem, který zahlcuje kapacitu serveru a vede to k jeho znefunkčnění. Na zprovoznění pracujeme. — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) April 15, 2021

Podle všeho navíc útočníci nejdříve testovali, co server vydrží. Problémy byly hlášeny už včera večer, v Jihlavě zaznamenaly problémy dříve. "V menší míře se to děje už dva týdny," podotkl Tomáš Lysý, šéfredaktor webu HC Dukla Jihlava.

Firma na to reagovala tak, že posílila kapacitu, ale ani to nestačilo. "Bylo nám jasné, že zápas s Arsenalem bude kritický. Platíme si hosting, společnost Zoner, prý na tom pracují úplně všichni," dodal Schlegel.

Z fotbalové ligy bylo online sedm klubů - Sparta, Zlín, Slovácko, Mladá Boleslav, Bohemians, Olomouc a Pardubice jedou na jiných serverech.

Problém se povedlo vyřešit ve čtvrtek pozdě odpoledne.