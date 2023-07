Bořek Dočkal se na stadion Bohemie Poděbrady vrátí k utkání po mnoha letech. Minulé roky i ten letošní zde spolupořádá fotbalový kemp pro malé fotbalisty. „Pro mě je po roce bez fotbalu jakákoliv událost mimořádná. V Poděbradech jsem nehrál asi tak dvacet pět let. Navíc přijede Lafi, takže to bude zážitek. Těším se moc,“ uvedl na sociálních sítích poděbradského klubu Dočkal.

Už je to opravdu hodně dlouho, co jej mohli diváci v Poděbradech vidět v akci na vlastní oči. „Jak je to dlouho, to absolutně netuším. Tipnul bych nějaký zápas za žáky jakožto neoficiální výpomoc,“ řekl se smíchem poděbradský rodák.

S Lafatou toho prožili hodně i mimo fotbal. Teď se opět setkají, každý však bude na jiné straně. Na společnou zábavu si ale vždy čas najdou. „Já říkám Davidovi, že je manažer mého volné času. Zve mě na jeleny, hony, běžky, fotbal do Olešníku… Teprve teď se pomalu dostáváme k tomu, že se role otočí a na ryby určitě zajedeme,“ přidal se smíchem Dočkal, vášnivý rybář.

Zatímco Dočkal pověsil kopačky na hřebík definitivně, Lafata stále hraje za Olešník v rodných jižních Čechách krajský přebor. „Myslel jsem si, že už to bude bez nervů, ale občas je to o nervy (s úsměvem). Ale plní to účel, zapotit se a posedět s kluky po zápase,“ stojí na sociálních sítích Bohemie slova Davida Lafaty.

V zápase rodných měst bývalých ligových fotbalistů nebude chtít ani jeden tahat za kratší konec. „Nejedeme do Poděbrad pro porážku, ale respektujeme sílu soupeře. A hlavně věřím, že tento zápas bude odehrán před hojným publikem a vítězství nebude ani pro jeden tým to hlavní,“ dodal Lafata.

Pro sportovní i širokou veřejnost by to měla být velká událost. „Věříme, že přijde hodně lidí. Kdy jindy vidět na vlastní oči na poděbradském hřišti takového borce, jakým Bořek Dočkal je. Navíc přijede i Lafata, co víc si přát,“ řekl za poděbradský klub zkušený hráč Jiří Voříšek.