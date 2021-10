Českolipský klub, který se netají postupovými ambicemi do třetí ligy, má ale střelecké výkyvy. Posuďte sami. Arsenal nastřílel už dvakrát osm branek, naposledy nasázel Lounům šestku, týden předtím doma přejel 4:0 pražský Meteor. Pak ale přišly zápasy, ve kterých Lípa vyšla střelecky naprázdno. Hodně mrzely domácí ztráty proti Mostu a Českému Brodu.

Góly dává Arsenal hlavně venku, za šest zápasů stihl 25 branek! Doma jich bylo jen 12…

„Venku se nám asi hraje lépe. Domácí týmy proti nám chtějí hrát fotbal a to nám vyhovuje. Taky jsme tam rychle dali gól a to nás prostě uklidnilo,“ řekl Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Nejlepším střelcem je David Halbich, který má na své pažbě 12 zářezů. „S Davidem to hodně řešíme. Samozřej-mě by bylo lepší, kdybychom si ti branky pěkně rozložili do všech zápasů. David se snaží a chce být útočníkem číslo jedna. Hodně to pak bere na sebe. I díky tomu se mu pak v některých zápasech prostě střelecky nedaří,“ upozornil Jánošík.

Osobnost i v kabině

„Osobně si myslím, že v těch těžkých zápasech nás svazovala nervozita. Nejsme tak zkušené mužstvo a tím pádem si asi ještě neumíme tolik poradit s týmy, co proti nám více méně jen brání. Věřím, že každým zápasem nabíráme zkušenosti a těch bezgólových zápasů bude co nejméně,“ má jasno kanonýr Halbich.

Směrem do ofenzivy má Lípa jednoho velezkušeného hráče Jiřího Štajnera. „Jirka je personou, hlavně v kabině. Na hřišti už sice mladší protihráče nestíhá, ale řešení některých situací má pořád geniální. Zdobí ho finální přihrávky a také hra hlavou. Jeho přínos je stále velký,“ dodal Jánošík. „Snaží se nám v hodně situacích poradit. Sice už toho moc nenaběhá (smích), ale když má míč, skvěle to umí rozdat. Žádné alibistické přihrávky směrem do obrany. Pro náš tým má stále velký přínos,“ usmál se Halbich.