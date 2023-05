Tak to bylo rychlé. Atraktivní souboj fotbalistů Morkovic s Kvasicemi v krajském přeboru Zlínska byl ukončen hned ve druhé minutě. Důvodem byla propadlá umělka, na které se duel 19. kola hrál. Oba týmy z Kroměřížska se dohodly na náhradním termínu, znovu se sejdou ve středu 24. května.

Fotbalisté Kvasic (v červeném) si na souboj v Morkovicích musí měsíc počkat. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

S něčím podobným se hráči ani fanoušci nikdy nesetkali. I když se fotbalisté na utkání v týdnu pečlivě chystali a dopředu těšili, nakonec se ani nezpotili a šli domů.

Příznivci pak měli v jarním počasí u piva alespoň co řešit.

Fotbalová korupce u soudu: Vyšehrad dal fanouškům i kvalitu, kanonýra Čvančaru

„V kariéře jsem se setkal s tím, že utkání bylo přerušeno nebo jednou i ukončeno kvůli počasí či povětrnostním podmínkám, ale s tímto ještě ne. Za mě je ale nakonec dobře, že se utkání odložilo, protože fotbalu by malá umělá tráva jistě neprospěla. Jsem rád, že se utkání odehraje na přírodní trávě,“ těší kouče Kvasic Jindřicha Lehkoživa.

Zkušený trenér souhlasí s názorem, že mohlo dojít ke zranění. „Chápu, že si to rozhodčí nechtěli vzít na svědomí, protože v inkriminovaném místě se pohybovali hráči i rozhodčí,“ upozorňuje.

Podívejte se na dění v Morkovicích:



Zdroj: tvcom.cz

Přitom podle sudích závada nebyla viditelná před utkáním při kontrole hrací plochy. „Nevíme, kdy a jak byla způsobena,“ tvrdí hlavní rozhodčí David Večeřa, jemuž závadu na hrací ploše brzy po začátku střetnutí signalizoval asistent Antonín Horváth.

Sudí z Topolné utkání okamžitě přerušil. „Jednalo se o místo u postranní čáry zhruba v polovině hrací plochy, kde byla “propadlá” umělka a ohrožovala bezpečnost a zdraví hráčů,“ vysvětluje Večeřa.

Po kontrole místa ihned zavolal oba kapitány Jablunku a Stratila a řešil situaci s hlavním pořadatelem. „Ten nám oznámil, že v čekací době není schopen místo opravit. Po krátké domluvě jsem uznal hrací plochu jako nezpůsobilou a utkání ve 3. minutě ukončil,“ popisuje ve zprávě hlavní arbitr.

Za melu v Liběchově padly tresty. Kdo zbaběle zaútočil na kapitána, se (ne)ví

Domácí funkcionáři ale ještě v sobotu problém vyřešili a hřiště opravili. „Byla tam vymletá díra od vody, takže jsme to zalepili,“ hlásil v neděli ráno předseda FC Morkovice David Vlček.

Domácí funkcionáře verdikt sudích překvapil. Morkovičtí chtěli hrát, ale nakonec nijak neprotestovali. „Bylo to na hraně,“ míní Vlček. „Bylo to větší části mimo hrací plochu, do ní to zasahovalo jen kousíček, ale chápu, že tam bylo riziko a opravdu mohlo dojít ke zranění,“ říká Vlček.

Nedělní duel okresního přeboru Kroměřížska mezi Morkovicemi B a Kvasicemi B se ale na umělce normálně odehraje.

Hlavní morkovické hřiště je nyní v běžné údržbě. „Museli jsme ho nechat rozpíchat a napískovat, aby víc drželo. Máme ho sice nové, ale nebylo udělané úplně dobře. Deset dnů se na něm nesmí hrát,“ dodává Vlček.